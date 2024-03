‘Darıca’da gerçek belediyeciliğin en güzel örnekleri var’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Darıca Belediyesi ve Darıca Dernekler Federasyonunun ortak düzenlediği Darıca Gönül Sofrasına katılarak iftarını Darıcalılarla birlikte açtı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’n ev sahipliğinde Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Batı Karadeniz illerinin katıldığı iftar programına aynı zamanda Bartınlı olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Kösal Şakar ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi, sivil toplum kuruluşları, Darıca Dernekler Federasyonu yöneticiler ve yüzlerce vatandaş katıldı.

BAŞKAN BIYIK AĞIRLADI

İftar öncesi Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u makamında ağırlayarak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Darıca’ya gelerek kendilerini onurlandıran Bakan Tunç’a teşekkür eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ziyaret sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a hediye takdim etti. Darıca’da devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Muzaffer Bıyık, kendilerine her zaman destek olan Bakan Yılmaz Tunç’a teşekkür etti.

GÖNÜL SOFRASINDA İFTAR

Ziyaret sonrası Darıca Belediyesi ve Darıca Dernekler Federasyonunun Batı Karadeniz illerinin katılımıyla ortak düzenlediği Darıca Gönül Sofrasına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iftarını Darıca’daki hemşerileri ile birlikte açtı. Programın açılış konuşmasını yapan Darıca Dernekler Federasyonu Başkanı Mesut Koca, kendilerine her zaman destek olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve gönül sofrasına katılan Bakan Yılmaz Tunç’a teşekkür etti.

BIYIK: “BİRLİĞİMİZ TÜM DARICA’YA YANSIDI”

Birlik ve beraberlik mesajı veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Ramazan ayının bereketini paylaştığımız Gönül Soframıza katılan Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’a ve kıymetli protokolümüze şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberliğimiz tüm Darıca’ya yansımış durumda. İnşallah bu birliğimiz beraberliğimiz tüm yurtta hakim olur. Birliğin kardeşliğin ayı olan Ramazan ayınızı kutluyorum. Darıca’da her zaman bir aile ortamında bir aradayız. Ramazan ayında da bu aile ortamı en güzel şekliyle yaşanıyor” diye konuştu.

TUNÇ: “DARICA’DA VE KOCAELİ’NDE GERÇEK BELEDİYECİLİK YAŞANIYOR”

Darıca Gönül Sofrasında iftar sonrası konuşma yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Darıca’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek “Darıca ve Kocaeli gerçek belediyecilik anlamında Türkiye’ye örnek olacak hizmetlere sahip. 1994’te Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da başlattığı gerçek belediyecilik, 2002’den itibaren bütün Türkiye genelinde eser ve hizmet siyasetine dönüşerek büyük atılımlara, gelişmelere ve kalkınmaya sebep oldu. Kocaeli’de bunun en güzel örneğini hem il düzeyinde hem Darıca’da hem de diğer ilçelerimizde görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz Bartın’da sel olduğunda koştu geldi, altyapısı bozulan köyleri, içme sularını, kanalizasyonları hiç kimse duymadan sessiz sedasız yaptı. Bartınlılar adına da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” dedi.

UYUM İLE BİRLİKTE BAŞARI DA GELİYOR

Başarının en önemli paylarından birinin uyum olduğunu da vurgulayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Darıca’da ve Kocaeli’de güzel bir uyum, birlik beraberlik var. İlçe belediyeleri, Büyükşehir ve hükümet arasında uyum ve işbirliği olduğu zaman başarı da geliyor. Ben 31 Mart seçimlerinde de hemşerilerimizden bu uyuma destek olmalarını bekliyorum. Gerçek belediyecilik icraatlarının 31 Mart sonrasında da devam edeceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE 22 YILDAN BERİ POLİTİKAMIZIN TEMELİNE İNSANI KOYDUK

Her zaman politikalarının temeline insanı koyduklarını ifade eden Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldan beri politikamızın temeline insanı koyduk. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ dedik. Bunu uygulamalarımızla gösterdik, eğitim, sağlık, sosyal politikalar, kültür, adalet ve güvenliğe varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendirmek için çalıştık. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun. Aile güçlü olacak ki toplum ve millet olarak güçlü olalım. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizin 81 vilayetini yatırım, icraat ve eserlerle donattık. Donatmaya da devam ediyoruz, Türkiye’yi enerjide ve savunma sanayide bağımsız, ekonomide güçlü, İMF’ye muhtaç bir ülke olmasın diye çok çalıştık. Dünya da hakkaniyeti, adaleti savunan dengeli bir diş politika siyasetiyle Türkiye eksenini kurmaya, mazlumun yanında olmaya devam ediyoruz. Terörün her türlüsüyle mücadele ederek ülkemizi ve çocuklarımızı huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayretinde milletimizle beraber yürümeye devam ediyoruz” diye konuştu.