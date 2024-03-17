Mehmet Şimşek’ten dolar ve yeni vergi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kanal 7 televizyonunda konuşan Şimşek, KDV genel oranı olan yüzde 20'yi, kurumlar vergisi ve gelir vergisinin artmayacağını ifade etti.

Bakan Şimşek, vergi istisnaları, muafiyatleri ve indirim oranlarını yeniden gözden geçireceklerini açıkladı. Bakan Şimşek, Merkez Bankası’nın kur hedefi olmadığını da söyledi.

Şimşek ayrıca, Türk Lirası’na ilişkin ortaya atılan iddiaların amacının seçim öncesiz güvensizlik yaratmak olduğunu ifade etti.

Şimşek, "Enflasyonist yeni vergiler olmayacak. Ancak indirimli KDV oranlarını gözden geçireceğiz. Muafiyatleri ve indirim oranlarını yeniden gözden geçireceğiz" dedi.

ŞİMŞEK'TEN VERGİ AÇIKLAMASI

Şimşek'in konuşmalarının satırbaşları şöyle:

"Belirsizlik bandı belirledik. Biz bandın içindeyiz. Ocak ayı enflasyonu program doğrultusundaydı. Şubatta bir puanın altı fark var. İlave tedbirler ile düzeltebileceğini düşünüyoruz.

Enflasyonu kalıcı şekilde aşağı çekmek istiyoruz. Enflasyondan en çok etkilenenler sabit gelirlilerdir. Geçen sene deprem nedeni ile bütçede açıkla karşı karşıyaydık. Açığı azaltma yoluna gittik. Vergi artışlarının bir kısmı enflasyonist. 2024’te bu olmayacak. Enflasyonist yeni vergi olmayacak. Kurumlar vergisini artırmayacağız, rekabet gücüne ihtiyaç var. İndirimli oranları gözden geçireceğiz. Para politikası sıkılaştığı için enflasyonun düşmesini bekliyoruz.Depremin etkisi büyük ama bir kerelik bir etki. EYT uygulamasının tam yıl uygulamasına rağmen bu sene de kriteri tutturacağız. Geçen sene açık 6.4 olacak dedik. Yüzde 5.2’de bitirdik. Bu sene de ne gerekiyorsa yapacağız.

Maliye politikası enflasyonun düşüşü için ne gerekiyorsa yapacak. Sıkılaştırma mı, sıkılaştırma. Kamu harcamalarını kısma mı, kısma. Kamu harcamalarını kontrol altına alma mı alma.

EMEKLİ OLANLAR HARİÇ ELEMAN ALINMAYACAK

Bu sene sadece emekli olanların yerine alım prensibini getirdik. Sağlık hariç. Tasarrufun özü kamunun büyümemesidir. Geçen gün Bingöl’deydim. Program yerine giderken valimiz, ‘Bize de bir Togg gelse.’ dedi. Biz size Togg veririz altınızdaki araç ne ise onu satışa çıkartın dedim. Togg harcamaları aşağıya çekiyor ve diğer araçlara göre ucuz. Yakıt giderleri olarak düşü. Tasarruf kararları konusunda tereddüt yok. Kamuda harcamaları kısacağız ve enflasyonu aşağıya çekeceğiz.

Kamuda harcamaları kısacağız ve enflasyonu aşağıya çekeceğiz. Bizim programın temeli sağlam. Temel nedir, siyasi istikrardır.

Geçen sene bütçe performansımız ortada bu sene daha iyi olacak. Gerekiyorsa Merkez Bankası gereğini yapacak. Kredi politikasında çok net şekilde kaynakların tüketime değil üretken alanlara, yatırıma yönlendireceğiz. Müdahaleci olacağız. İlave tedbirler gerekiyorsa aldık, alacağız.

DOLAR KURU AÇIKLALAMASI

(Dolar 40 liraya çıkacak iddiası) Çok açık bir şekilde karamsarlık pompalanıyor. Muhalefet oturup projeleriyle, vizyonlarıyla bu yarışı sürdüreceklerine bu türden toplumun geleceğe ilişkin ümitlerini olumsuz etkileyecek yaklaşımlarla seçimi götürmeye çalışanlar var."

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

Son bir şey söyleyeyim; enflasyon konusunda kafalar karışık. Mart ayında enflasyon rakamları açıklanacak. Mayısa kadar yükselmeye devam edecek. Yükselen yıllık enflasyon düşen aylık enflasyon.

Peki önemli olan önümüzdeki 12 aylık değil mi? Yatırım kararlarında geçmiş aylardaki rakamların bir anlamları yok.