Bu kişiler artık ehliyet alamayacak. Yasal zorunluluk geliyor

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi zorunlu hale getirilmişti.Nüfus müdürlüklerinde oluşan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştı.

"ARTIK YASAL BİR ZORUNLULUK"

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Uyku Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karadağ, yeni ehliyetlerdeki dikkat çeken detayı duyurdu.Karadağ, uykunun sağlığın altın anahtarı olduğunun altını çizerek, şöyle dedi:

UYKU APNESİ SENDROMU ZORUNLU OLDU

"31 Aralık 2024 tarihi eski tip ehliyetlerin son tarihi, 2016 yılında çıkan yasayla birlikte artık sürücü belgeleri eğer ağır vasıtaysa 5 yılda bir, diğerleri ise 10 yılda bir yenilenmek zorunda ve her yenilenişte bir sağlık raporu alınması gerekiyor. Bu sağlık raporlarında uyku apnesi sendromunun sorgulanması artık yasal bir zorunluluk.

"TEDAVİ OLMALARI GEREKİYOR"

Karadağ, "Uyku apneli kişilerin direksiyon başına geçmemesi ya da geçeceklerse mutlaka tedavi olup ondan sonra geçmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesi, bir kişinin uyurken solunumunun geçici olarak durması veya azalması durumunu ifade eder. Bu durum, genellikle üst solunum yolunun tıkanması veya beyin tarafından solunum kaslarının uyku sırasında uygun şekilde kontrol edilememesi nedeniyle oluşur.Uyku apnesi, uyku kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir ve uzun vadede sağlık sorunlarına neden olabilir. İki ana türü vardır: obstrüktif uyku apnesi (Üst solunum yolunun tıkanması nedeniyle oluşur) ve merkezi uyku apnesi (Beynin solunum kaslarını kontrol edemediği durum).Uyku apnesinin belirtileri arasında şiddetli horlama, uykuda nefes kesilmesi, sabahları yorgunluk ve halsizlik, gün içinde uyuklama ve dikkat eksikliği yer alabilir. Tedavi genellikle yaşam tarzı değişikliklerini, pozitif hava yolu basıncı (CPAP) cihazlarını veya bazen cerrahi müdahaleyi içerebilir. Tedavi edilmemiş uyku apnesi, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet ve diğer sağlık sorunları riskini artırabilir.

ESKİ TİP EHLİYET NASIL DEĞİŞTİRİLECEK?

1. Randevu:

- ALO 199: 199'u arayarak randevu alınabilir.

- nvi.gov.tr: İnternet sitesi üzerinden online randevu alınabilir

e-Devlet: E-Devlet üzerinden başvurulabilir.

ESKİ TİP EHLİYETLERİN DEĞİŞİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

- T.C. kimlik kartı,

- Eski tip ehliyet,

- Biometrik fotoğraf (2 adet),

- Harç ücreti için dekont,

- Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,

- Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

- Kan grubunu belirleyen belge