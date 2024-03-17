SAL Play - Off alev aldı!  

LİDERLİK MAÇI KIRAN KIRANA GEÇTİ: 2-3
Süper Amatör Lig Play - Off grubunda, liderlik için sahaya çıkan Bağdatspor ve Çayırovaspor, önceki gün karşılaştılar. Maçı kazananın lider olacağı karşılaşmada gülen taraf Bağdatspor oldu. Bağdat deplasmanda rakibi Çayırovaspor’u mağlup ederek puanını 8’e çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Bağdatspor’a galibiyeti getiren golleri Bedirhan Özkanlı, Mehmet Ünal ve Bedirhan Bahar kaydetti.
KARAMÜRSEL TEK GOLLE GÜLDÜ: 0-1
Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak için kıyasıya mücadele eden, Körfez Gençlerbirliği ile Karamürselspor, önceki gün bir araya geldiler. Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Karamürselspor 1-0 kazandı. Karamürsel, aldığı bu kritik galibiyet ile puanını 6’ya çıkararak 2. sıraya yükseldi. Körfez Gençlerbirliği ise 4 haftada topladığı 3 puan ile son sırada yer aldı.
TÜRKELİ, 3 GOLLE RAHAT KAZANDI: 3-0
Önceki gün, Süper Amatör Play - Off grubunda, Darıca Türkelispor ile Gebze Beylikbağıspor mücadele etti. Karşılaşma, Darıca Nene Hatun Stadı’nda oynandı. Karşılamayı ev sahihi ekip Darıca Türkeli 3-0’lık skor ile rahat kazandı. Ev sahibi olmanın avantajını da kullanan Türkeli, karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Türkeli puanını 4’e çıkarırken, Gebze Beylikbağı ıse, 5 puanda kalarak fırsat tepti.
SAL PLAY – OFF HAFTANIN SONUÇLARI
Çayırovaspor 2 - 3 Bağdatspor
Darıca Türkeli Gençlikspor 3 - 0 Gebze Beylikbağıspor
Körfez Gençlerbirliği 0 - 1 Karamürselspor
SAL PLAY – OFF PUAN DURUMU
O G B M A Y P
1.Bağdatspor 4 2 2 0 5 2 8
2.Karamürselspor 4 1 3 0 3 2 6
3.Çayırovaspor 4 2 0 2 5 5 6
4.Gebze Beylikbağıspor 4 1 2 1 3 4 5
5.Darıca Türkeli Gençlikspor 4 1 1 2 4 4 4
6.Körfez Gençlerbirliği 4 1 0 3 2 5 3
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.