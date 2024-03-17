SAL Play - Off alev aldı!  

LİDERLİK MAÇI KIRAN KIRANA GEÇTİ: 2-3

Süper Amatör Lig Play - Off grubunda, liderlik için sahaya çıkan Bağdatspor ve Çayırovaspor, önceki gün karşılaştılar. Maçı kazananın lider olacağı karşılaşmada gülen taraf Bağdatspor oldu. Bağdat deplasmanda rakibi Çayırovaspor’u mağlup ederek puanını 8’e çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Bağdatspor’a galibiyeti getiren golleri Bedirhan Özkanlı, Mehmet Ünal ve Bedirhan Bahar kaydetti.

KARAMÜRSEL TEK GOLLE GÜLDÜ: 0-1

Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak için kıyasıya mücadele eden, Körfez Gençlerbirliği ile Karamürselspor, önceki gün bir araya geldiler. Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Karamürselspor 1-0 kazandı. Karamürsel, aldığı bu kritik galibiyet ile puanını 6’ya çıkararak 2. sıraya yükseldi. Körfez Gençlerbirliği ise 4 haftada topladığı 3 puan ile son sırada yer aldı.

TÜRKELİ, 3 GOLLE RAHAT KAZANDI: 3-0

Önceki gün, Süper Amatör Play - Off grubunda, Darıca Türkelispor ile Gebze Beylikbağıspor mücadele etti. Karşılaşma, Darıca Nene Hatun Stadı’nda oynandı. Karşılamayı ev sahihi ekip Darıca Türkeli 3-0’lık skor ile rahat kazandı. Ev sahibi olmanın avantajını da kullanan Türkeli, karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Türkeli puanını 4’e çıkarırken, Gebze Beylikbağı ıse, 5 puanda kalarak fırsat tepti.

SAL PLAY – OFF HAFTANIN SONUÇLARI

Çayırovaspor 2 - 3 Bağdatspor

Darıca Türkeli Gençlikspor 3 - 0 Gebze Beylikbağıspor

Körfez Gençlerbirliği 0 - 1 Karamürselspor

SAL PLAY – OFF PUAN DURUMU

O G B M A Y P

1.Bağdatspor 4 2 2 0 5 2 8

2.Karamürselspor 4 1 3 0 3 2 6

3.Çayırovaspor 4 2 0 2 5 5 6

4.Gebze Beylikbağıspor 4 1 2 1 3 4 5

5.Darıca Türkeli Gençlikspor 4 1 1 2 4 4 4

6.Körfez Gençlerbirliği 4 1 0 3 2 5 3