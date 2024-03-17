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Darıca, 3 haftadır tek golle yeniliyor: 1-0  

TFF 3. Lig’de mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, önceki gün oynanan karşılaşmada, Bornova 1877’ye 1-0 mağlup oldu. Darıca’nın, 3 haftadır maçlarını 1-0 kaybetmesi dikkat çekti  

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Darıca, 3 haftadır tek golle yeniliyor: 1-0   mask

ATEŞ HATTINA YAKLAŞTI

TFF 3. Lig’de sıkıntılı günler geçiren Darıca Gençlerbirliği, bu hafta lig üçüncüsü Bornova 1877 ile mücadele etti. Temsilcimiz karşılaşmada gollere yaklaşsa da fırsatları değerlendiremedi. Darıca, 2 haftadır olduğu gibi bu haftada rakibine 1-0 mağlup oldu. Ateş hattına yaklaşan temsilcimizin artık daha dikkatli olması lazım. Küme düşme hattıyla arasında 2 puan kalan Darıca’nın, artık galibiyet serisi başlatması zaruri hale geldi. Aksi takdirde ligin bitimine 5 hafta kalmışken, alınan bu sonuçlar temsilcimiz için hiç iyi olmayacak.

TFF 3.LİG 3. GRUP PUAN DURUMU

                                                            O       G         B          M         A         Y         P

1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR  22        15        6          1          44        18        51

2.MERKÜR JET ERBAASPOR        22        11        9          2          38        15        42

3.BORNOVA 1877                             22       12        4          6          38        23        40

4.KUŞADASISPOR                           22       9          9          4          27        22        36

5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR         21        8          9          4          32        19        33

6.SİLİVRİSPOR                                 21       8          9          4          27        20        33

7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK        21        8          7          6          21        16        31

8.FATSA BELEDİYESPOR              21       7          8          6          17        19        29

9. AĞRI 1970                                     21       7          7          7          26        25        28

10.OSMANİYESPOR FK                  22       7          5          10        23        23        26

11.DARICA GB                                  23       4          7          12        13        28        19

12.AKHİSARSPOR                         21         5          3          13        17        46        18

13. 1922 KONYASPOR                  22         4          5          13        14        26        17

14.SİVAS DÖRT EYLÜL                 21         5          3          13        16        33        15

15.BAYBURT ÖZEL İDARE            22         2          9          11        12        32        15

# oldu

17 Mar 2024 - 14:34 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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