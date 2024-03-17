Darıca, 3 haftadır tek golle yeniliyor: 1-0  

ATEŞ HATTINA YAKLAŞTI

TFF 3. Lig’de sıkıntılı günler geçiren Darıca Gençlerbirliği, bu hafta lig üçüncüsü Bornova 1877 ile mücadele etti. Temsilcimiz karşılaşmada gollere yaklaşsa da fırsatları değerlendiremedi. Darıca, 2 haftadır olduğu gibi bu haftada rakibine 1-0 mağlup oldu. Ateş hattına yaklaşan temsilcimizin artık daha dikkatli olması lazım. Küme düşme hattıyla arasında 2 puan kalan Darıca’nın, artık galibiyet serisi başlatması zaruri hale geldi. Aksi takdirde ligin bitimine 5 hafta kalmışken, alınan bu sonuçlar temsilcimiz için hiç iyi olmayacak.

TFF 3.LİG 3. GRUP PUAN DURUMU

O G B M A Y P

1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 22 15 6 1 44 18 51

2.MERKÜR JET ERBAASPOR 22 11 9 2 38 15 42

3.BORNOVA 1877 22 12 4 6 38 23 40

4.KUŞADASISPOR 22 9 9 4 27 22 36

5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 21 8 9 4 32 19 33

6.SİLİVRİSPOR 21 8 9 4 27 20 33

7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK 21 8 7 6 21 16 31

8.FATSA BELEDİYESPOR 21 7 8 6 17 19 29

9. AĞRI 1970 21 7 7 7 26 25 28

10.OSMANİYESPOR FK 22 7 5 10 23 23 26

11.DARICA GB 23 4 7 12 13 28 19

12.AKHİSARSPOR 21 5 3 13 17 46 18

13. 1922 KONYASPOR 22 4 5 13 14 26 17

14.SİVAS DÖRT EYLÜL 21 5 3 13 16 33 15

15.BAYBURT ÖZEL İDARE 22 2 9 11 12 32 15