Darıca, 3 haftadır tek golle yeniliyor: 1-0  

ATEŞ HATTINA YAKLAŞTI
TFF 3. Lig’de sıkıntılı günler geçiren Darıca Gençlerbirliği, bu hafta lig üçüncüsü Bornova 1877 ile mücadele etti. Temsilcimiz karşılaşmada gollere yaklaşsa da fırsatları değerlendiremedi. Darıca, 2 haftadır olduğu gibi bu haftada rakibine 1-0 mağlup oldu. Ateş hattına yaklaşan temsilcimizin artık daha dikkatli olması lazım. Küme düşme hattıyla arasında 2 puan kalan Darıca’nın, artık galibiyet serisi başlatması zaruri hale geldi. Aksi takdirde ligin bitimine 5 hafta kalmışken, alınan bu sonuçlar temsilcimiz için hiç iyi olmayacak.
TFF 3.LİG 3. GRUP PUAN DURUMU
O G B M A Y P
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 22 15 6 1 44 18 51
2.MERKÜR JET ERBAASPOR 22 11 9 2 38 15 42
3.BORNOVA 1877 22 12 4 6 38 23 40
4.KUŞADASISPOR 22 9 9 4 27 22 36
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 21 8 9 4 32 19 33
6.SİLİVRİSPOR 21 8 9 4 27 20 33
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK 21 8 7 6 21 16 31
8.FATSA BELEDİYESPOR 21 7 8 6 17 19 29
9. AĞRI 1970 21 7 7 7 26 25 28
10.OSMANİYESPOR FK 22 7 5 10 23 23 26
11.DARICA GB 23 4 7 12 13 28 19
12.AKHİSARSPOR 21 5 3 13 17 46 18
13. 1922 KONYASPOR 22 4 5 13 14 26 17
14.SİVAS DÖRT EYLÜL 21 5 3 13 16 33 15
15.BAYBURT ÖZEL İDARE 22 2 9 11 12 32 15
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.