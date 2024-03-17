Kağıtspor’dan kritik galibiyet: 78-75

İLK ÇEYREĞİ GERİDE KAPADI, SONRADAN TOPARLADI

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, önceki gün evinde Finalspor’u konuk etti. Temsilcimiz maçın ilk çeyreğini 19-23 geride kapadı. İlk yarıyı 43-42 önde bitiren Kağıtspor, üçüncü çeyrekte de, 60-58’lik skor ile üstünlüğünü sürdürdü. Maçın final bölümünde ütünlüğü elinden bırakmayan temsilcimiz, karşılaşmayı 78-75 kazandı. Kağıtspor’da en skorer oyuncu, attığı 21 sayı ile Ja Cori Payne oldu.