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Kağıtspor’dan kritik galibiyet: 78-75

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, ev sahipliği yaptığı Finalspor karşılaşmasını 78-75 kazandı. Ligde sıkıntılı günler yaşayan temsilcimize bu galibiyet ilaç gibi geldi  

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Kağıtspor’dan kritik galibiyet: 78-75 mask

İLK ÇEYREĞİ GERİDE KAPADI, SONRADAN TOPARLADI

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, önceki gün evinde Finalspor’u konuk etti. Temsilcimiz maçın ilk çeyreğini 19-23 geride kapadı. İlk yarıyı 43-42 önde bitiren Kağıtspor, üçüncü çeyrekte de, 60-58’lik skor ile üstünlüğünü sürdürdü. Maçın final bölümünde ütünlüğü elinden bırakmayan temsilcimiz, karşılaşmayı 78-75 kazandı. Kağıtspor’da en skorer oyuncu, attığı 21 sayı ile Ja Cori Payne oldu.
# türkiye, oldu

17 Mar 2024 - 14:35 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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