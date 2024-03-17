Kağıtspor’dan kritik galibiyet: 78-75

İLK ÇEYREĞİ GERİDE KAPADI, SONRADAN TOPARLADI
Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, önceki gün evinde Finalspor’u konuk etti. Temsilcimiz maçın ilk çeyreğini 19-23 geride kapadı. İlk yarıyı 43-42 önde bitiren Kağıtspor, üçüncü çeyrekte de, 60-58’lik skor ile üstünlüğünü sürdürdü. Maçın final bölümünde ütünlüğü elinden bırakmayan temsilcimiz, karşılaşmayı 78-75 kazandı. Kağıtspor’da en skorer oyuncu, attığı 21 sayı ile Ja Cori Payne oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.