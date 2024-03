İbrahim Şirin STK’larla iftarda buluştu  

AKP Derince İlçe Başkanlığı’nın ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla düzenlediği Cumhur İttifakı STK İftarı programı yoğun katılım ile gerçekleşti. Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin’in STK’ların başkan ve yöneticileri ile bir araya geldiği iftar programında Cumhur İttifakı ilçe başkan ve yöneticileri ile meclis üyesi adayları da hazır bulundu. Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve katılımın son derece yoğun olduğu iftar programına katılanlarla tek tek selamlaşan İbrahim Şirin, ‘Hayırlı Ramazanlar’ temennisinde bulundu.

İSTİŞARE EN ÖNEMLİ UNSURUMUZ

İftar programına katılan STK temsilcilerine teşekkür eden İbrahim Şirin yaptığı konuşmada “AK Parti Derince İlçe Başkanlığımız tarafından düzenlenen gönül soframızda ilçemizdeki Sivil Toplum Kuruluşlarımızla buluştuk. Derince'mizi yönetirken STK'larımızla iç içe olacak onlardan gelen talep ve önerileri projelerimizin her aşamasında dikkate alacağız. AK Parti Belediyeciliği istişare ile yönetilen belediyecilik demektir. Bunun gereğini her zaman her koşulda yerine getireceğiz. Katılım sağlayan her bir hemşehrime şükranlarımı sunarım” dedi.