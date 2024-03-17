Fatma Kaplan Hürriyet'ten çarpıcı paylaşım!

Ülkemizin 100. yılı ve derinleşen ekonomik kriz sebebiyle tarihi 31 Mart yerel seçimlerine 13 gün kaldı. Seçime kısa süre kalırken adaylar arasındaki rekabette kızışarak devam ediyor.

AKP MÜDÜRLÜK KURDURMAMIŞTI

Çalışmalar devam ederken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Hürriyet geçmişte AKP'nin kapattığı kreşlere vurgu yaparken AKP'nin adayı Muharrem Tutuş'un mecliste Kreş Müdürlüğü kurdurmadığını da hatırlattı.

YENİDEN AÇTIK

Hürriyet açıklamasında "İşte, İzmit Belediyesinde AKP dönemi başladığında kapatılan kreş örneği; ÇOCUK SARAYI ?Müdürü de sevgili Ayşe Kayalar ablamızdı. Uzun bir dönem uygun fiyatlı ve kaliteli kreşlerden mahrum edilmişti İzmit halkı. Ne mutlu kreşlerimizi yeniden açtık. Ama bu sefer de kreşleri kapatan zihniyet bize Kreş Müdürlüğü kurdurmadı. Her güzele karşılar, halk için olan her şeyin karşısındalar."dedi