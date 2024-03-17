Fatma Kaplan Hürriyet'ten çarpıcı paylaşım!

Ülkemizin 100. yılı ve derinleşen ekonomik kriz sebebiyle tarihi 31 Mart yerel seçimlerine 13 gün kaldı. Seçime kısa süre kalırken adaylar arasındaki rekabette kızışarak devam ediyor.
AKP MÜDÜRLÜK KURDURMAMIŞTI
Çalışmalar devam ederken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Hürriyet geçmişte AKP'nin kapattığı kreşlere vurgu yaparken AKP'nin adayı Muharrem Tutuş'un mecliste Kreş Müdürlüğü kurdurmadığını da hatırlattı.
YENİDEN AÇTIK
Hürriyet açıklamasında "İşte, İzmit Belediyesinde AKP dönemi başladığında kapatılan kreş örneği; ÇOCUK SARAYI ?Müdürü de sevgili Ayşe Kayalar ablamızdı. Uzun bir dönem uygun fiyatlı ve kaliteli kreşlerden mahrum edilmişti İzmit halkı. Ne mutlu kreşlerimizi yeniden açtık. Ama bu sefer de kreşleri kapatan zihniyet bize Kreş Müdürlüğü kurdurmadı. Her güzele karşılar, halk için olan her şeyin karşısındalar."dedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.