Seçimden sonra 3 ay zam yağacak

Seçimlerden sonra vergi ve kamu mallarında zam sağanağı beklenirken bir kötü haber de özel sektörden geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin araştırma kuruluşu Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı’nın (TEPAV) yaptığı araştırmaya göre gıda, tekstil, akaryakıt, mobilya dahil olmak üzere halkın temel ihtiyaçlarını karşılayan perakende sektöründeki şirketlerin yüzde 70.2’si önümüzdeki 3 ayda fiyatlarda artış beklediklerini bildirdi. TEPAV, şubat ayına ait Perakende Güven Endeksi verilerini açıkladı. Perakendecilerin güveni şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 12 puan, bir önceki aya kıyasla da 4.8 puan azalarak eksi 16 puana geriledi. Geçen 3 ayda işlerin ‘kötüleştiğini’ belirten perakendecilerin oranı, şubat ayında yüzde 59.2’den yüzde 60.5’e yükseldi. Ankete katılan perakendecilerin sadece yüzde 24.6’sı, geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu söyledi. Buna karşılık işlerinde düşüş olduğunu belirten perakendecilerin oranı yüzde 53.5 oldu.

AVRUPA’DA SONDAN İKİNCİYİZ

Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 21.8 düzeyinde gerçekleşti. Perakende güvenindeki yıllık değişimde Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında sondan ikinci oldu. Estonya, perakende güveninin 2023 Şubat’a göre en fazla gerilediği ülke oldu. Türkiye eksi 11.9 ile sondan ikinci olurken Almanya ise sondan üçüncü sırada yer aldı. Avrupa ülkeleri arasında perakende güveninde yıllık bazda en büyük artış 20.2 puan ile İsveç’te görüldü. 27 ülkeli Avrupa Birliği’nde ise perakende güveni yıllık 4.4 puan geriledi.

Karnımızı doyurup sigaradan vazgeçmiyoruz

TEPAV’ın araştırmasına göre perakende güveni sadece ‘yiyecek, içecek ve tütün ürünleri’ sektörü ile bakkal, market ve büyük mağazalarda ortalamanın üzerinde arttı. Bu da insanların zorunlu gıda ürünleriyle birlikte sigara tüketimine devam ettiğinin işareti oldu. Buna karşılık, akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, zücaciye, kırtasiye, tekstil, hazır giyim ve ayakkabı, motorlu taşıtlar, mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri, elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar sektörlerinin piyasa güveni ise ortalamanın altında kaldı.

Kaynak: SÖZCÜ ERDOĞAN SÜZER