CHP Kocaeli Büyükşehir Adayı Atasoy Bilgin: Kocaelispor'u siyasi hesaplara ve husumetlere kurban etmeyeceğiz !

Bilgin dün, Kocaelispor'un efsane başkanlarından Bahri Yavuz'u ziyaret ederek, Kocaelispor'un gelecek dönemde nelere ihtiyacı olduğunu ve hangi projelerle Kocaelispor'u layık olduğu yerlere taşıyabileceklerini konuştu.Daha sonra CHP Körfez İlçe Adayı Tayfun Balıkçı ile Körfez Kulüpler ve Spor Adamları Birliği Başkanı Tarık Gürgen ve yönetimini ziyaret eden Bilgin,

‘’Atatürk'ün dediği gibi, Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değerini anlamış olmak, ona kalpten sevgiyle bağlı olmak ve onu vatani görev saymak gerekir." dedi.

‘’Halkımıza tüm hizmetleri ulaştırmayı vatani görevimiz sayacağız. Spora teşvik konusunda daima öncü olarak gençlerimizin yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir kuracağız’’ diye konuşan Atasoy Bilgin,

‘’Kocaelispor'u siyasi hesaplara ve husumetlere kurban etmeyecek bir yapıya kavuşturacağımız günler gelecek!’’ ifadesini kullandı.