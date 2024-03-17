DEVA Partili Ercan Aktan’dan İzmit için 120 proje

DEVA Partisi İzmit Belediye Başkanı Adayı Ercan Aktan seçim beyannamesini kamuoyu ve partililerle paylaştı. Kentleşme ve Altyapı; Sokak Hayvanları; Sosyal Yardımlar; Çevre ve Enerji; Kültür, Sanat ve Turizm; Eğitim, Gençlik ve Spor; Kadın, Aile, Sosyal Yaşam ve Sosyal Destek; Sağlık ve Güvenlik; Sanayi, Ticaret, Yatırım ve İstihdam; Tarım ve Hayvancılık ile Yönetişim ana başlıkları altında toplam 120 proje açıklayan Ercan Aktan bunları sadece 5 yıl içinde hayata geçirmeyi planladıklarını vurguladı.

ÖNCELİK ŞEFFAF BELEDİYECİLİK

Ercan Aktan kendisinin her zaman şeffaf olduğunu belediyeyi de bu anlayışla yöneteceğini söyledi. Göreve geldiğinde tüm ihaleleri, belediyenin gelir ve gider tablolarını şeffaf bir şekilde vatandaşa açacaklarını belirten Ercan Aktan, “Her 6 ayın sonunda, belediyenin tüm mali tabloları belediye web sitesi üzerinden yayınlanacak. Ayrıca bir önceki belediye başkanlığı döneminde yapılan tüm ihaleler incelenecek, usulsüz tespit edilen tüm ihaleler iptal edilecek ve oluşan zararlar mahkeme kanalıyla ilgili kişilerin mal varlıklarına rücu edilecektir” dedi.

HALKIN KATKISI ÇOK ÖNEMLİ

Halkın belediye hizmetlerine katkısını da çok önemli gördüğünü belirten Ercan Aktan, “Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi, Muhtarlar Meclisi, Çocuk Meclisi gibi çeşitli karar ve müzakere organları ile şehirde katılımcı bir yönetim mekanizması kuracağız. Kent konseyini etkin bir hale getireceğiz. Halk ve STK meclisleri kuracağız. Haftalık olarak halkla bir araya geleceğiz” projelerini açıkladı.

ANNELERE VE EMEKLİLERE MADDİ DESTEK

Aktan ayrıca, “0-3 yaş arası bebek sahibi ebeveynlere mama, bez ve kıyafet yardımlarını içeren bir Anne Kart uygulaması başlatacaklarını, ihtiyaç sahibi ailelere her gün 2 öğün ücretsiz yemek götüreceklerini, farklı bir geliri olmayan emeklilerin maaşlarını asgari ücrete eşitleyecek miktarda her 2 ayda bir yardım yapacaklarını söyledi. Emeklilerimiz için ücretsiz kültür turları da düzenleyeceğiz” dedi.

OTOPARK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Ercan Aktan, İzmit’teki otopark sorununa kökten çözüm getireceklerini, yeşil alanlara önem vereceklerini ifade ederek şunları söyledi: “Kenti yenileyeceğiz, afete hazır bir hale getireceğiz. Doğayla bütünleşik rekreasyon alanları, modern semt pazarları ve kamu binaları kuracağız. Elektrikli ulaşımı ve yeşil enerjiyi teşvik edeceğiz. Engelsiz ve güvenli ulaşım imkanı sağlayacağız. 5 yıl boyunca sokak hayvanlarını korumak, onlara daha iyi bir yaşam sunmak ve toplumda hayvan sevgisi bilincini artırmak için kapsamlı bir çaba sarf edeceğiz.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ SON BULACAK

Deniz kirliliğini azaltmak için izleme sistemi kuracak, şehir iklim eylem planını hayata geçireceğiz. Çevre düzenlemelerine önem vereceğiz. Geri dönüşüm programları uygulayacağız. Orman varlığını artıracağız, eko turizmi teşvik edeceğiz. İleri geri dönüşüm tesisleri kurarak İzmit'i sürdürülebilir bir şehir haline getirecek, çevre dostu uygulamalar ve yeşil enerji kaynaklarıyla daha yaşanabilir bir kent oluşturacağız.

HER KESİME ULAŞACAĞIZ

İzmit'i tarih, kültür, sanat, termal, sağlık, spor ve eğlence alanlarında bir turizm destinasyonu haline getirecek, kapsamlı bir şehir turizmi destinasyon planı oluşturacağız. Kültür ve turizm festivalleri yapacak, kültür ve sanat evleri kuracağız. Ayrıca bireysel spor merkezleri, ücretsiz spor tesisleri kuracağız. Şehir genelinde bilim ve teknoloji merkezleri oluşturacağız. Gençlerin, İzmit’te yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir kurmak için çalışacağız. Kadınlar için de destekleme programlarımız olacak. Kadınlar Çarşısı bu noktada çok önemli bir proje. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesime de her türlü desteği sunacağız.”

ERCAN AKTAN’IN PROJELERİ KENTLEŞME VE ALTYAPI

Akıllı otopark ve trafik yönetim sistemi

Yenilikçi Altyapı ve Yeşil Alanlar

Kentsel Yenilenme ve Koruma

Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri

Afet Bilinci ve Hazırlık

Mimari Estetik ve Kültürel Koruma

Modern Semt Pazarları ve Kamu Binaları

Doğayla Bütünleşik Rekreasyon Alanları

Engelsiz ve Güvenli Yollar

Elektrikli Ulaşım ve Yeşil Enerji

Akıllı Teknolojilerle Trafik Yönetimi

Yağmursuyu ve Kanalizasyon Sistemleri

Ücretsiz Wi-Fi Erişimi

Elektrikli ve Hibrit Ulaşım Teşviki

Trafik Yoğunluğu ve Analiz Geliştirmeleri

Engelsiz ve Güvenli Ulaşım

Yeşil Enerji ve Enerji Verimliliği

Eğitim ve Bilinçlendirme Kampanyaları

Daha Temiz ve Sağlıklı Çevre

SOKAK HAYVANLARI

Hayvan Kimlik Sistemi ve Takip

Sokak Hayvanları Bakımevi

Denetim ve Kontrol Sistemi

Modern Rehabilitasyon Merkezleri

Veteriner Hizmetleri

Doğa İle Bütünleşik Alanlar

Barınak Merkezleri

Noktaları Oluşturma

SOSYAL YARDIMLAR

Anne Kart

Üniversite, ilk ve ortaokul kart

Ücretsiz Yemek Hizmeti

Emeklilere maddi destek

Ücretsiz Sağlık Hizmetleri

Ücretsiz Kültür Turları

Şehrimizin Marka Değeri

Şeffaf Belediyecilik

Geçmişin Hesabını sormak

Her İnanca Saygı ve Destek

Ev Ekonomisi Teşviki

Temsil Hakkı

Kentsel Dönüşüm

ÇEVRE VE ENERJİ

Deniz Kirliliği İzleme ve Kontrol Sistemi

Şehir İklim Eylem Planı

Çevre Koruma ve Kontrol Eylem Planı

Doğal Flora Yetiştirme Merkezi

Çevre Düzenlemesi ve Mesire Alanları

Alternatif Enerji Teşviki

Geri Dönüşüm Programları

Güneş Enerjisi Sistemleri Kurulumu

Enerji Santralleri Kurulumu

Çevre İhlalleri Tespit Sistemleri

Yeşil Sertifikalı Yapılar

Ekolojik Tahribatın Önlenmesi

Çevre Kontrol Merkezi Kurulumu

Su Kirliliği Azaltımı ve Kontrolü

Enerji Verimliliği Programları

Orman Varlığını Artırma

Eko-Turizmi Teşvik

İleri Geri Dönüşüm Tesisleri

Su Tasarrufu Kampanyaları

Doğal Afetlere Dirençli Altyapı

Eko-Sistem Koruma Projeleri

Sürdürülebilir Ulaşım Stratejileri

Çevre Dostu Eğitim Programları

Kırsal Alan Kalkınma ve Ekoturizm Projeleri

KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM

Şehir Turizmi Destinasyon Planı

Akıllı Turist Rehber Uygulaması

Kültür ve Turizm Festivalleri

Tematik Festival ve Etkinlikler

Kültür ve Sanat Evleri

Çocuk Kütüphaneleri

Sokak Sanatçıları ve Sahne Alanları

Müzik Stüdyoları

Kültür ve Sanat Varlıkları İmar Planları

Yerel Hikayeleri Konu Edinen Projeler

EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR

Ücretsiz Spor Tesisleri

Bireysel Spor Merkezleri ve Yüzme Havuzları

Engelli Dostu Dönüşüm

Başarı Ödülleri ve Teşvik Sistemi

Üniversite Burs ve Yurt Desteği

Gençlerin Kültür ve Sanat Aktivitelerinden Ücretsiz Yararlanması

Şehir Bilim ve Teknoloji Merkezi

Yetenek Tarama ve Takip Programları

Genç Kart Projesi

Yerel Sanatı Özendiren Etkinlikler

KADIN, AİLE, SOSYAL YAŞAM VE SOSYAL DESTEK

Kadın Girişimcileri Destekleme Programı

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Ev Güvenlik Çözümleri

Ev Bakım ve Destek Hizmetleri

Transfer ve Nakil Hizmetleri

Madde Bağımlılığı Kontrol

Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezleri

SANAYİ, TİCARET, YATIRIM VE İSTİHDAM

Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Destek Programı

Pazar Payını Arttırma Altyapı Projeleri

Esnaf ve Sanatkâr Gelişim Birimleri

Açık Kariyer ve İstihdam Ofisi Programı

Kadınlar Çarşısı

Yatırımcı İçin İmkanlar

Yatırım Teşvik Ofisi

Yatırım ve İş Alanları Rehberi

TARIM VE HAYVANCILIK

Hayvansal Ürün Kooperatifleri

Çiftçi Gelişim Merkezi

Akıllı Tarım Çiftliği

Şehir Tarım ve Hayvancılık Planı

Tarım ve Hayvancılık Danışma Merkezleri

Tarımsal Ürün Kooperatifleri

Kooperatifçilik ve YPP Döngüsü

Dijital Altyapı ve Danışmanlık

Gıda Kent Projesi

Tarımsal Eğitim Programları

Su ve Enerji Verimliliği

Organik Tarımın Teşviki

Tarımsal İnovasyon ve Araştırma Merkezi

Çevre Dostu Tarım Uygulamaları

Tarımsal Pazarlar ve Fuarlar

Hayvan Sağlığı ve Refahı

Genç Çiftçi Teşviki

Tarımsal Ürün İşleme Tesisleri

YÖNETİM

Katılımcı Yerel Yönetim

Etkin Kent Konseyi

Halk ve STK Meclisleri

Halk Günleri ve Kahvehane Buluşmalar