DEVA Partili Ercan Aktan’dan İzmit için 120 proje

DEVA Partisi İzmit Belediye Başkanı Adayı Ercan Aktan seçim beyannamesini kamuoyu ve partililerle paylaştı. Kentleşme ve Altyapı; Sokak Hayvanları; Sosyal Yardımlar; Çevre ve Enerji; Kültür, Sanat ve Turizm; Eğitim, Gençlik ve Spor; Kadın, Aile, Sosyal Yaşam ve Sosyal Destek; Sağlık ve Güvenlik; Sanayi, Ticaret, Yatırım ve İstihdam; Tarım ve Hayvancılık ile Yönetişim ana başlıkları altında toplam 120 proje açıklayan Ercan Aktan bunları sadece 5 yıl içinde hayata geçirmeyi planladıklarını vurguladı.
ÖNCELİK ŞEFFAF BELEDİYECİLİK
Ercan Aktan kendisinin her zaman şeffaf olduğunu belediyeyi de bu anlayışla yöneteceğini söyledi. Göreve geldiğinde tüm ihaleleri, belediyenin gelir ve gider tablolarını şeffaf bir şekilde vatandaşa açacaklarını belirten Ercan Aktan, “Her 6 ayın sonunda, belediyenin tüm mali tabloları belediye web sitesi üzerinden yayınlanacak. Ayrıca bir önceki belediye başkanlığı döneminde yapılan tüm ihaleler incelenecek, usulsüz tespit edilen tüm ihaleler iptal edilecek ve oluşan zararlar mahkeme kanalıyla ilgili kişilerin mal varlıklarına rücu edilecektir” dedi.
HALKIN KATKISI ÇOK ÖNEMLİ
Halkın belediye hizmetlerine katkısını da çok önemli gördüğünü belirten Ercan Aktan, “Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi, Muhtarlar Meclisi, Çocuk Meclisi gibi çeşitli karar ve müzakere organları ile şehirde katılımcı bir yönetim mekanizması kuracağız. Kent konseyini etkin bir hale getireceğiz. Halk ve STK meclisleri kuracağız. Haftalık olarak halkla bir araya geleceğiz” projelerini açıkladı.
ANNELERE VE EMEKLİLERE MADDİ DESTEK
Aktan ayrıca, “0-3 yaş arası bebek sahibi ebeveynlere mama, bez ve kıyafet yardımlarını içeren bir Anne Kart uygulaması başlatacaklarını, ihtiyaç sahibi ailelere her gün 2 öğün ücretsiz yemek götüreceklerini, farklı bir geliri olmayan emeklilerin maaşlarını asgari ücrete eşitleyecek miktarda her 2 ayda bir yardım yapacaklarını söyledi. Emeklilerimiz için ücretsiz kültür turları da düzenleyeceğiz” dedi.
OTOPARK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ
Ercan Aktan, İzmit’teki otopark sorununa kökten çözüm getireceklerini, yeşil alanlara önem vereceklerini ifade ederek şunları söyledi: “Kenti yenileyeceğiz, afete hazır bir hale getireceğiz. Doğayla bütünleşik rekreasyon alanları, modern semt pazarları ve kamu binaları kuracağız. Elektrikli ulaşımı ve yeşil enerjiyi teşvik edeceğiz. Engelsiz ve güvenli ulaşım imkanı sağlayacağız. 5 yıl boyunca sokak hayvanlarını korumak, onlara daha iyi bir yaşam sunmak ve toplumda hayvan sevgisi bilincini artırmak için kapsamlı bir çaba sarf edeceğiz.
ÇEVRE KİRLİLİĞİ SON BULACAK
Deniz kirliliğini azaltmak için izleme sistemi kuracak, şehir iklim eylem planını hayata geçireceğiz. Çevre düzenlemelerine önem vereceğiz. Geri dönüşüm programları uygulayacağız. Orman varlığını artıracağız, eko turizmi teşvik edeceğiz. İleri geri dönüşüm tesisleri kurarak İzmit'i sürdürülebilir bir şehir haline getirecek, çevre dostu uygulamalar ve yeşil enerji kaynaklarıyla daha yaşanabilir bir kent oluşturacağız.
HER KESİME ULAŞACAĞIZ
İzmit'i tarih, kültür, sanat, termal, sağlık, spor ve eğlence alanlarında bir turizm destinasyonu haline getirecek, kapsamlı bir şehir turizmi destinasyon planı oluşturacağız. Kültür ve turizm festivalleri yapacak, kültür ve sanat evleri kuracağız. Ayrıca bireysel spor merkezleri, ücretsiz spor tesisleri kuracağız. Şehir genelinde bilim ve teknoloji merkezleri oluşturacağız. Gençlerin, İzmit’te yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir kurmak için çalışacağız. Kadınlar için de destekleme programlarımız olacak. Kadınlar Çarşısı bu noktada çok önemli bir proje. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesime de her türlü desteği sunacağız.”
ERCAN AKTAN’IN PROJELERİ KENTLEŞME VE ALTYAPI
Akıllı otopark ve trafik yönetim sistemi
Yenilikçi Altyapı ve Yeşil Alanlar
Kentsel Yenilenme ve Koruma
Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri
Afet Bilinci ve Hazırlık
Mimari Estetik ve Kültürel Koruma
Modern Semt Pazarları ve Kamu Binaları
Doğayla Bütünleşik Rekreasyon Alanları
Engelsiz ve Güvenli Yollar
Elektrikli Ulaşım ve Yeşil Enerji
Akıllı Teknolojilerle Trafik Yönetimi
Yağmursuyu ve Kanalizasyon Sistemleri
Ücretsiz Wi-Fi Erişimi
Elektrikli ve Hibrit Ulaşım Teşviki
Trafik Yoğunluğu ve Analiz Geliştirmeleri
Engelsiz ve Güvenli Ulaşım
Yeşil Enerji ve Enerji Verimliliği
Eğitim ve Bilinçlendirme Kampanyaları
Daha Temiz ve Sağlıklı Çevre
SOKAK HAYVANLARI
Hayvan Kimlik Sistemi ve Takip
Sokak Hayvanları Bakımevi
Denetim ve Kontrol Sistemi
Modern Rehabilitasyon Merkezleri
Veteriner Hizmetleri
Doğa İle Bütünleşik Alanlar
Barınak Merkezleri
Noktaları Oluşturma
SOSYAL YARDIMLAR
Anne Kart
Üniversite, ilk ve ortaokul kart
Ücretsiz Yemek Hizmeti
Emeklilere maddi destek
Ücretsiz Sağlık Hizmetleri
Ücretsiz Kültür Turları
Şehrimizin Marka Değeri
Şeffaf Belediyecilik
Geçmişin Hesabını sormak
Her İnanca Saygı ve Destek
Ev Ekonomisi Teşviki
Temsil Hakkı
Kentsel Dönüşüm
ÇEVRE VE ENERJİ
Deniz Kirliliği İzleme ve Kontrol Sistemi
Şehir İklim Eylem Planı
Çevre Koruma ve Kontrol Eylem Planı
Doğal Flora Yetiştirme Merkezi
Çevre Düzenlemesi ve Mesire Alanları
Alternatif Enerji Teşviki
Geri Dönüşüm Programları
Güneş Enerjisi Sistemleri Kurulumu
Enerji Santralleri Kurulumu
Çevre İhlalleri Tespit Sistemleri
Yeşil Sertifikalı Yapılar
Ekolojik Tahribatın Önlenmesi
Çevre Kontrol Merkezi Kurulumu
Su Kirliliği Azaltımı ve Kontrolü
Enerji Verimliliği Programları
Orman Varlığını Artırma
Eko-Turizmi Teşvik
İleri Geri Dönüşüm Tesisleri
Su Tasarrufu Kampanyaları
Doğal Afetlere Dirençli Altyapı
Eko-Sistem Koruma Projeleri
Sürdürülebilir Ulaşım Stratejileri
Çevre Dostu Eğitim Programları
Kırsal Alan Kalkınma ve Ekoturizm Projeleri
KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM
Şehir Turizmi Destinasyon Planı
Akıllı Turist Rehber Uygulaması
Kültür ve Turizm Festivalleri
Tematik Festival ve Etkinlikler
Kültür ve Sanat Evleri
Çocuk Kütüphaneleri
Sokak Sanatçıları ve Sahne Alanları
Müzik Stüdyoları
Kültür ve Sanat Varlıkları İmar Planları
Yerel Hikayeleri Konu Edinen Projeler
EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR
Ücretsiz Spor Tesisleri
Bireysel Spor Merkezleri ve Yüzme Havuzları
Engelli Dostu Dönüşüm
Başarı Ödülleri ve Teşvik Sistemi
Üniversite Burs ve Yurt Desteği
Gençlerin Kültür ve Sanat Aktivitelerinden Ücretsiz Yararlanması
Şehir Bilim ve Teknoloji Merkezi
Yetenek Tarama ve Takip Programları
Genç Kart Projesi
Yerel Sanatı Özendiren Etkinlikler
KADIN, AİLE, SOSYAL YAŞAM VE SOSYAL DESTEK
Kadın Girişimcileri Destekleme Programı
SAĞLIK VE GÜVENLİK
Ev Güvenlik Çözümleri
Ev Bakım ve Destek Hizmetleri
Transfer ve Nakil Hizmetleri
Madde Bağımlılığı Kontrol
Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezleri
SANAYİ, TİCARET, YATIRIM VE İSTİHDAM
Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Destek Programı
Pazar Payını Arttırma Altyapı Projeleri
Esnaf ve Sanatkâr Gelişim Birimleri
Açık Kariyer ve İstihdam Ofisi Programı
Kadınlar Çarşısı
Yatırımcı İçin İmkanlar
Yatırım Teşvik Ofisi
Yatırım ve İş Alanları Rehberi
TARIM VE HAYVANCILIK
Hayvansal Ürün Kooperatifleri
Çiftçi Gelişim Merkezi
Akıllı Tarım Çiftliği
Şehir Tarım ve Hayvancılık Planı
Tarım ve Hayvancılık Danışma Merkezleri
Tarımsal Ürün Kooperatifleri
Kooperatifçilik ve YPP Döngüsü
Dijital Altyapı ve Danışmanlık
Gıda Kent Projesi
Tarımsal Eğitim Programları
Su ve Enerji Verimliliği
Organik Tarımın Teşviki
Tarımsal İnovasyon ve Araştırma Merkezi
Çevre Dostu Tarım Uygulamaları
Tarımsal Pazarlar ve Fuarlar
Hayvan Sağlığı ve Refahı
Genç Çiftçi Teşviki
Tarımsal Ürün İşleme Tesisleri
YÖNETİM
Katılımcı Yerel Yönetim
Etkin Kent Konseyi
Halk ve STK Meclisleri
Halk Günleri ve Kahvehane Buluşmalar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.