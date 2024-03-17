- Siyaset

Ahmet Çalık’tan miting gibi yürüyüş!

CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık’ın proje tanıtımı öncesi gerçekleştirdiği yürüyüş kortejine yüzlerce Karamürselli katıldı.

Aygün Baş
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Ahmet Çalık’tan miting gibi yürüyüş! mask
Ahmet Çalık’tan miting gibi yürüyüş!
Ahmet Çalık’tan miting gibi yürüyüş!
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Yerel seçimlere 2 hafta gibi kısa bir süre kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, bugün Karamürsel Kültür Merkezinde projelerini anlattı. Saat 14.30’da başlayan program öncesi ilçe merkezinde yürüyüş korteji düzenlendi. CHP Karamürsel İlçe Başkanlığı önünden başlayan korteje yüzlerce Karamürselli katıldı. Ahmet Çalık liderliğinde gerçekleşen yürüyüş kortejine Kocaeli Milletvekilleri Özgür Harun Yıldızlı, Muhip Kanko, Nail Çiler, CHP Büyükşehir Adayı Atasoy Bilgin, İl Başkanı Bülent Sarı, İlçe Başkanı Anıl Aksu, CHP eski milletvekili Haydar Akar, örgüt yöneticileri ve partililer katıldı.

Ahmet Çalık’tan miting gibi yürüyüş!

Ahmet Çalık’tan miting gibi yürüyüş!

Ahmet Çalık’tan miting gibi yürüyüş!
# cumhuriyet, ilçe, chp, karamürsel, anıl aksu, Ahmet Çalık

17 Mar 2024 - 16:12 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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