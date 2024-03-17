Kanko: “Aydınlığa kavuşacağız”

Yerel seçimlere 2 hafta gibi kısa bir süre kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, bugün Karamürsel Kültür Merkezinde projelerini anlattı. Saat 14.30’da başlayan program öncesi ilçe merkezinde yürüyüş korteji düzenlendi. CHP Karamürsel İlçe Başkanlığı önünden başlayan Korteje yüzlerce Karamürselli katıldı. Ahmet Çalık liderliğinde gerçekleşen yürüyüş kortejine Kocaeli Milletvekilleri Özgür Harun Yıldızlı, Muhip Kanko, Nail Çiler, İl Başkanı Bülent Sarı, KBB Başkan Adayı Atasoy Bilgin, İlçe Başkanı Anıl Aksu, TBMM eski Başkan Vekili Haydar Akar örgüt yöneticileri ve partililer katıldı.

“HARAMİ DÜZENİ YIKACAĞIZ”

Programın açılış konuşmasını İlçe Başkanı Anıl Aksu gerçekleştirdi. Aksu konuşmasında, “Ahmet Başkanımız yerel seçim adına söylenecek her şeyi söyleyecektir. Değerli abim başkanımız ile yılları devirerek bu günlere geldik. Kimse hakkında kötü konuşmayan, arkasında konuşmayan tertemiz bir lider.. Ahmet çalık Başkanımıza örgütümüzün adına teşekkür ediyorum. Bu salonu en güzel kılan sizlerin varlığı. hep birlikte bu harami düzeni yıkacağız. Hep birlikte aydınlığa kavuşacağız” dedi.

“İHTAR VERMEMİZ GEREKİYOR”

Daha sonra kürsüye çıkan Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, “Karamürsel Hazır. Biz geçen dönem milletvekilliği sürecinde işimizi kolaylaştıran bir isimdi Ahmet Çalık. Gittiğimiz her yerde ilgi onaydı. ilmik ilmik işlenen başkanlığın ucuna gelmiş bulunuyoruz. Bu ülkede tanzim satış mağazaları kuruluyordu. O mağazalarda en pahalı ürün 6 lira ile sivri biberdi bugün 80 lira kilosu. Son bir ayda 1 milyon 800 bin icra dosyası UYAP’a eklenmiş. Türkiye’de 19 milyon hane var 21 milyon icra dosyası var. Bu hükümet biz nereye aday gösterirsek seçtiririz diyor. Bu dönem hükümete ihtar vermemiz gerekiyor. Yoksa geleceğimiz karanlık” ifadelerini kullandı.