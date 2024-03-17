Çiler: “Karamürsel’e bahar gelecek”

Yerel seçimlere 2 hafta gibi kısa bir süre kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, bugün Karamürsel Kültür Merkezinde projelerini anlattı. Saat 14.30’da başlayan program öncesi ilçe merkezinde yürüyüş korteji düzenlendi. CHP Karamürsel İlçe Başkanlığı önünden başlayan Korteje yüzlerce Karamürselli katıldı. Ahmet Çalık liderliğinde gerçekleşen yürüyüş kortejine Kocaeli Milletvekilleri Özgür Harun Yıldızlı, Muhip Kanko, Nail Çiler, İl Başkanı Bülent Sarı, KBB Başkan Adayı Atasoy Bilgin, İlçe Başkanı Anıl Aksu, TBMM eski Başkan Vekili Haydar Akar örgüt yöneticileri ve partililer katıldı.

“KİMİ KOYSAK SEÇİLİR DÖNEMİ BİTTİ”

Etkinlikte konuşma yapan Kocaeli Milletvekili Nail Çiler yaptığı konuşmada, “Yerel seçimin coşkusunu Karamürsel gönüllerde ve sokaklarda yaşıyor. Şimdiden belli. 31 Mart’ta Karamürsel’e bahar gelecek. Herkesin yüzü gülecek. O isim de Ahmet Çalık olacak. Hayat şartlarını görüyorsunuz. Kimi koysak seçilir dönemi bitti. O günler geride kaldı. Türkiye’de en borçlu belediye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Atasoy Bilgin’e de destek istiyoruz. İki Bayramı bir arada yaşamak istiyorsak birinci sırada Ahmet Bey ve ekibini görmeliyiz” dedi.