Yıldızlı: “Suriyeliye Afganlıya var emekliye yok”

Yerel seçimlere 2 hafta gibi kısa bir süre kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, bugün Karamürsel Kültür Merkezinde projelerini anlattı. Saat 14.30’da başlayan program öncesi ilçe merkezinde yürüyüş korteji düzenlendi. CHP Karamürsel İlçe Başkanlığı önünden başlayan Korteje yüzlerce Karamürselli katıldı. Ahmet Çalık liderliğinde gerçekleşen yürüyüş kortejine Kocaeli Milletvekilleri Özgür Harun Yıldızlı, Muhip Kanko, Nail Çiler, İl Başkanı Bülent Sarı, KBB Başkan Adayı Atasoy Bilgin, İlçe Başkanı Anıl Aksu, TBMM eski Başkan Vekili Haydar Akar örgüt yöneticileri ve partililer katıldı.

“HERKESE VAR EMEKLİYE YOK”

Etkinlikt ekonuşma yapan Kocaeli Milletvekili Özgür Harun Yıldızlı konuşmasında, “Her zaman Karamürsel’de bir coşku var. Karamürsel’in köylerinde özlem var, sosyal demokrat belediyeciliğine özlem var. Bu özelemi Ahmet abi ile bitireceğiz. Ahmet Abi bizim Ahmet olmasının dışında güvenilir insandır. Hep birlikte büyük bir acı yaşadık. Kıymetli amcamızı kaybettik. Karamürsel için, Karamürselliler için buradayız. Emekliler, Her gün sokaktayız, pazardayız. Sizler için sokaktayız. Sizleri düşünen var mı? Size 1000 lirayı reva görüyorlar. Emekli geçinemiyor. Emekliye gelince para yok Suriyeliye, Afganlıya, 5’li çeteye var ama emekliyor yok.

“NE HALE GELDİN KARAMÜRSEL”

Pehlivanlar ilçesi Karamürsel ne hale geldin? Pehlivanlara idman yapılacak tesisleri kapattı bunlar. Ahmet Çalık gelecek Karamürsel eskiden olduğu gibi pehlivanları çıkaracak. İnşallah Ahmet Çalık ile birlikte Atasoy Bilgin ile birlikte sosyal demokrat belediyeciliğini tadacağız. Bizim işimiz gücümüz emekliler. Biz sizin sesiniz olmak için meclisteyiz” dedi.