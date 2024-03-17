Atasoy Bilgin, Büyükakın’a yüklendi

Yerel seçimlere 2 hafta gibi kısa bir süre kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, bugün Karamürsel Kültür Merkezinde projelerini anlattı. Saat 14.30’da başlayan program öncesi ilçe merkezinde yürüyüş korteji düzenlendi. CHP Karamürsel İlçe Başkanlığı önünden başlayan Korteje yüzlerce Karamürselli katıldı. Ahmet Çalık liderliğinde gerçekleşen yürüyüş kortejine Kocaeli Milletvekilleri Özgür Harun Yıldızlı, Muhip Kanko, Nail Çiler, İl Başkanı Bülent Sarı, KBB Başkan Adayı Atasoy Bilgin, İlçe Başkanı Anıl Aksu, TBMM eski Başkan Vekili Haydar Akar örgüt yöneticileri ve partililer katıldı.

“GÖZDEN IRAK OLUNCA BÖYLE OLUYOR”

Etkinlikte konuşan KBB Başkan Adayı Atasoy Bilgin konuşmasında, “5 yıl önce Ahmet Başkan aday olmuştu. Karamürsel’in sorunlarını çözecek çözümleri anlatmıştı. Az bir farkla kaybetmiştik. Karamürsel 5 yılı kaybettiğini farkında. Sokakları boş bırakmayan, sorunları çözmek için kafa yormuş, 5 yıl bunun için çalışmış. Dışarıya taşan coşku bunun coşkusu. Karamürsel Ahmet Çalık Başkanımız ile birlikte hak ettiği hizmeti alacak. Karamürsel gözden ırak. Böyle olunca unutuyorlar.

“BARAJA DENK DÜŞEN PROJELERİ YOK”

Ulaştırma Bakanlığının çevre yolu projesi var. Kendi projesi gibi anlatıyor Büyükşehir Belediye Başkanı. O Yoldan Karamürsel’e giriş bile verilmemiş. Ulaşım ile ilgil sorunları var. Çözüm önerileri sunarken bile Karamürsel’ei es geçiyorlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de en büyük parayı alan 4’üncü kent. Aldığı parayı vatandaş sayısına böldüğünde en fazla parayı alan kenti. 20 yıldır Kocaeli’yi yönetiyorlar. Belediyecilik vizyon işi. Bugün İzmit’in bütçesi 2 buçuk milyar Kocaeli Büyükşehir’in bütçesi 36 Milyar TL. İştirakler ile birlikte 50 milyar TL. Baraja denk düşecek projeleri var mı? Bizim yaptıklarımıza denk düşecek projeleri var mı?

300 MİLYONLUK PROJE

Büyükşehir Başkanı benim en büyük hayalim depreme hazırlamak diyor. Sen acil hangi projeyi yaptın da depreme sıra gelmedi. İnsanların hafızasında kalan 1 proje hayata geçirmedi. 300 milyonluk bir teleferik yapmış. Ordu Belediyesi yıllar önce yaptı onunla övünüyorlar. 20 yılda bu kentte hiçbir proje üretemediniz” dedi.