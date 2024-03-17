Sarı'dan Çetinkaya’ya: “Karamürsel’in sorunu bayat kahve dağıtanla"

Yerel seçimlere 2 hafta gibi kısa bir süre kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, bugün Karamürsel Kültür Merkezinde projelerini anlattı. Saat 14.30’da başlayan program öncesi ilçe merkezinde yürüyüş korteji düzenlendi. CHP Karamürsel İlçe Başkanlığı önünden başlayan Korteje yüzlerce Karamürselli katıldı. Ahmet Çalık liderliğinde gerçekleşen yürüyüş kortejine Kocaeli Milletvekilleri Özgür Harun Yıldızlı, Muhip Kanko, Nail Çiler, İl Başkanı Bülent Sarı, KBB Başkan Adayı Atasoy Bilgin, İlçe Başkanı Anıl Aksu, TBMM eski Başkan Vekili Haydar Akar örgüt yöneticileri ve partililer katıldı.

“BİZİM AHMET’İN ZAFERİNE HAZIRIZ”

Proje tanıtımı öncesi konuşan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı yaptığı konuşmada, “İşte bunun için, 5 yıl önce yarım kalan hikayemizi, Çağdaş Karamürsel hayalimizi gerçekleştirmek için yola çıktık. Engebeli olan bu yolun, artık son düzlüğündeyiz. Bu son düzlüğe, yani 31 Marta; Karamürsel’in zaferine Halkın zaferine İşçinin zaferine Emeklinin zaferine, Kısacası bizim Ahmet’in zaferine hazırız inançlıyız başaracağız

“YOK SAYILMA SORUNU VAR”

Evet pek çok sorununuz var biliyorum Karamürsel’in ciddi bir otopark sorunu var, Karamürsel’in işsizlik sorunu var Karamürsel’in yetersiz deniz ulaşımı sorunu var. Bayat kahve dağıtan aday sorununuz var.Karamürsel’in kırsal kesiminde insanların, kendi bağlarına bile gitmekte zorlandıkları yol sorunu var. Karamürsel’in, bayat kahve dağıtan, AKP li aday sorunu var Karamürsel’deki çim işlerini bile kendi yandaşlarına verilmesi, Karamürsel’linin yok sayılması sorunu var…

“BİR KİŞİYİ İKNA ETMENİZ GEREKİYOR”

İşte bu kadar sorunun tek bir çözümü var. O da bizim Ahmetin kazanması. Sorunların çözümü için Bizim Ahmetle var mısınız? Halkçı Belediyecilik için, Şeffaflık için, Adalet için, Refah için, Huzur için, Hizmet için Bizim Ahmetle Var mısınız? 13 gün için bir ricam var. Bu salonda her bir kişi 1 kişiyi ikna etmesi gerekiyor. Bizim Ahmet’i, CHP’yi iktidar yapmak için sizlerin bir kişiyi ikna etmesi gerekiyor” dedi.