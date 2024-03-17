Çalık, AKP’li başkan adayına yüklendi: "Karamürsel gölge başkan istemez"

Yerel seçimlere 2 hafta gibi kısa bir süre kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, bugün Karamürsel Kültür Merkezinde projelerini anlattı. Saat 14.30’da başlayan program öncesi ilçe merkezinde yürüyüş korteji düzenlendi. CHP Karamürsel İlçe Başkanlığı önünden başlayan Korteje yüzlerce Karamürselli katıldı. Ahmet Çalık liderliğinde gerçekleşen yürüyüş kortejine Kocaeli Milletvekilleri Özgür Harun Yıldızlı, Muhip Kanko, Nail Çiler, İl Başkanı Bülent Sarı, KBB Başkan Adayı Atasoy Bilgin, İlçe Başkanı Anıl Aksu, TBMM eski Başkan Vekili Haydar Akar örgüt yöneticileri ve partililer katıldı.

“BÜYÜKŞEHİR’İN PROJELERİ İLE KARŞINIZA ÇIKMADIK”

Etkinlikte katılımlara seslenen Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, “Karamürsel gurur duyduğumuz ancak bir çok sorunu olan bir kent. Bizler uyuyamayız, sorunları görmezden gelemeyiz. Karamürsel’in sorunlarını görmeli, duymalı ve çözmek için adımlar atmalıyız. Sorunlara yönelik çözümlerimiz var. Çözümler için hayallerimiz var. Yüreğimizde insan sevgisi var. Biz bu sahnelere boşuna çıkmadık. Bizim heybemiz dolu. Projeler için sokakları gezdik, iş yerlerinizi, evlerinizi ziyaret ettik. Sizleri dinledik. Sorunlara göre çözüm önerileri hazırladık. Başkaları gibi Büyükşehir’in projelerini, devletin yapmak üzere olduğu projeleri kolaylıkla karşınıza çıkmadık. Bizim projelerimizde hepimizin emeği var. Sevenlerimizin emeği var.

“ABİSİ ADAY OLMASINI İSTEMİŞ”

Biz projelerimizi hazırlarken işi bilenlere danıştık. Kopyala yapıştır yapmadık hepsinde emeğimiz var. Geçtiğimiz günlerde bir aday arkadaşımız bu salonda bir konuşma yaptı.. Ben hazır değildim abim aday ol dedi aday oldum dedi. Adayımız sensin dediklerinde şaşırdım diye konuşma yaptı. Kendisi aday olmak istememiş abisi istemiş. Sen sürekli abinin dediklerini yapacaksın. Karamürsel kendi partisine abisinin dayattığı başkanı istemez. Karamürsel gölge başkan istemez.

“DEVLETİN PARASI İLE ÇALIŞMA YAPMAK HELAL Mİ?”

Karamürselli hemşerilerimin zor zamanlarında yanında olmaya çalıştım. Sen hazır değilmişsin ama ben hazırım. Bu arkadaşımız gittiği yerlerde helalden haramdan, kul hakkından bahsediyormuş. Bunlardan bahsettikten sonra belediyenin personelini arkasına takıp seçim çalışmasına çıkıyor. Biz özel işlerimizde bırakın devletin 1 kuruşunu harcamayı devletin parasına yan gözle bile bakmayız. Devlerin parası ile seçim çalışması yapmak helal mi? Beytül Maldan ellerini çekmiyorlar. Bizim çalışmalarımızın hepsinde helal var.. Kendi paramız ile sevenlerimizin desteği ile propaganda yürütüyoruz. Bizim propagandamız helal propaganda. Helal olsun size.

“20 YILDIR KARAMÜRSEL’İ SEVMEDİNİZ Mİ?”

Tutturmuşlar Karamürsel mutlu Mesut yapacaklarmış 20 yıldır yönetiyorsunuz 10 yıldır başkan yardımcısının bu zamana kadar yapamadın bundan sonra mı yapacaksın. 20 yıldır Karamürsel'e bir tebessüm bile ettirmediniz. Bu adayımız diyor ki ‘Bir belediye hayal edin vatandaşını seven’ diyor. 20 yıldır hiç sevmediniz mi? Şaka gibi. Karamürsel sahipsiz bırakıldı. Devamlı eksile eksile yol yürüyen bir ilçe haline geldi. Eskiden askerli şubesi vardı artık yok. Cezaevi vardı artık yok. Türk Telekom Karamürsel’den hizmet veriyordu artık Gölcük’te hizmet veriyor. Biz Gölcük’e bağlandık da haberimiz mi yok. Hükümet binamız yıkıldı ne zaman yapılacağı belli değil. Bunu isteyerek yapıyorlar. İstiyorlar ki küçük olsun bizim olsun Burdan tüm seçmene Karamürsel ittifakı öneriyorum. Gelin birlik olalım” dedi.