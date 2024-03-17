Emir Ortakaya’ya milli davet!  

KOCAELİSPOR’DAN TEBRİK

Sezon başında Fenerbahçe’den kiralık olarak kadromuza katılan Emir Ortakaya, her gün başarılarının üzerine koymaya devam ediyor. Birçok kulübün de peşinde olduğu bilinen Emir’e milli davet geldi. Emir, cuma günü oynanacak olan Gürcistan U21 ve 26 Mart’ta oynanacak olan İtalya U21 maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Kocaelispor genç oyuncuyu tebrik etti ve başarılar diledi. Kulüpten şu şekilde açıklama yapıldı: “ Ümit Millî Takımımızın 22 Mart Cuma günü İstanbul'da Gürcistan ve 26 Mart Salı günü İtalya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen futbolcumuz Emir Ortakaya’yı tebrik ediyoruz.”