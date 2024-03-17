Kocaelispor’da yeni başkan yarın akşam seçilecek  

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup olduğumuz maçtan sonra görevi bırakmıştı. Engin Koyun’un görevi bırakması sonrası gözler kimin başkan olacağına çevrildi. Kocaelispor Yönetimi yarın akşam bir araya gelecek ve yeni başkanın kim olacağına oylama yolu ile karar verecek. Öne çıkan isim şu an için Recep Durul. Kocaelispor’un yeni başkanının Recep Durul olacağı öngörülüyor. Gündemdeki bi diğer isim ise Rafet Kırgız. Ancak Rafet Kırgız’ın, altyapıda mutlu olduğu biliniyor. Şimdilik en güçlü aday Recep Durul.
NE OLMUŞTU?
6 haftadır galibiyet hasreti çeken temsilcimiz Kocaelispor, Tuzlaspor’a mağlup olmuş ve tribünlerden Engin Koyun istifa sesleri yükselmişti. Yeşil - Siyahlılar, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup olmuş ve bunun üzerine taraftarlar Engin Koyun’u bir kez daha istifaya davet etmişti. Engin Koyun da 2-0’lık Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından, yöneticiler Recep Durul ve Veli Başkurt’a görevi bırakacağını iletti. Artık yorulduğunu belirten Koyun, yönetici arkadaşlarına da durumu söyleyerek, ayrılık haberini verdi. Engin Koyun, 4 sezondur sürdürdüğü başkanlık görevini bu şekilde sonlandırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.