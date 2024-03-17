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Kocaelispor’da yeni başkan yarın akşam seçilecek  

Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor Başkanlık görevinden ayrılacağı öğrenilen Engin Koyun’un yerine kimin başkan olacağı yarın akşam belli olacak. Kocaelispor Yönetimi, yarın akşam yapacağı toplantı ile yeni başkanı seçecek  

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Kocaelispor’da yeni başkan yarın akşam seçilecek   mask
Kocaelispor’da yeni başkan yarın akşam seçilecek  
Kocaelispor’da yeni başkan yarın akşam seçilecek  
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Kocaelispor Başkanı Engin Koyun Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup olduğumuz maçtan sonra görevi bırakmıştı. Engin Koyun’un görevi bırakması sonrası gözler kimin başkan olacağına çevrildi. Kocaelispor Yönetimi yarın akşam bir araya gelecek ve yeni başkanın kim olacağına oylama yolu ile karar verecek. Öne çıkan isim şu an için Recep Durul. Kocaelispor’un yeni başkanının Recep Durul olacağı öngörülüyor. Gündemdeki bi diğer isim ise Rafet Kırgız. Ancak Rafet Kırgız’ın, altyapıda mutlu olduğu biliniyor. Şimdilik en güçlü aday Recep Durul.

NE OLMUŞTU?

6 haftadır galibiyet hasreti çeken temsilcimiz Kocaelispor, Tuzlaspor’a mağlup olmuş ve tribünlerden Engin Koyun istifa sesleri yükselmişti. Yeşil - Siyahlılar, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup olmuş ve bunun üzerine taraftarlar Engin Koyun’u bir kez daha istifaya davet etmişti. Engin Koyun da 2-0’lık Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından, yöneticiler Recep Durul ve Veli Başkurt’a görevi bırakacağını iletti. Artık yorulduğunu belirten Koyun, yönetici arkadaşlarına da durumu söyleyerek, ayrılık haberini verdi. Engin Koyun, 4 sezondur sürdürdüğü başkanlık görevini bu şekilde sonlandırdı.
# karar, yeni, Kocaelispor, Engin Koyun

17 Mar 2024 - 17:08 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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