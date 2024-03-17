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Derince bir iyi bir kötü: 1-0

TFF 2. Lig’de mücadele eden Belediye Derincespor, deplasmanda 24 Erzincanspor ile karşılaştı. Son 4 haftadır bir kazanıp bir kaybeden Derince, karşılaşmayı 1-0 kaybetti  

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Derince bir iyi bir kötü: 1-0 mask

GALİBİYET GOLÜ 3. DAKİKADA GELDİ

Belediye Derincespor, ligde 4. sırada bulunan 24 Erzincanspor ile deplasmanda mücadele etti. Temsilcimiz, zorlu deplasmandan eli boş döndü. Derince, karşılaşmanın 3. dakikasında, Ali Altınöz’ün golüyle 1-0 geriye düştü. Maçın geri kalanında iyi mücadele eden temsilcimizin emekleri yetmedi. Maçı 1-0 kaybeden temsilcimiz, ligde 17. sıraya geriledi. Ateş hattında sıkıntıya giren Belediye Derincespor, haftaya Fethiyespor’u konuk edecek.

TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

 

                                           O    G     B      M     P

1      Amed Sportif           29    19    8      2      65

2      Kastamonuspor        29    19    7      3      64

3      Iğdır FK                    29    17    8      4      59

4      24Erzincanspor        30    17    7      6      58

5      Menemen FK           29    15    6      8      51

6      İskenderunspor        29    15    4      10    49

7      Isparta 32 Spor        29    16    1      12    49

8      İnegölspor                 29    11    7      11    40

9      Fethiyespor             29    9      12    8      39

10    68 Aksaray Bld.        30    10    8      12    38

11    Somaspor                29     10    8      11    38

12    Karaman FK            29    10    8      11    38

13    Etimesgut Bld          30    10    4      16    34

14    Arnavutköy Bld.        30    7      9      14    30

15    Sarıyer                     30    7      9      14    30

16    Düzcespor                        30    7      9      14    30

17    Bld Derincespor               29    7      7      15    28

18    Denizlispor               30    7      6      17    27

19    Uşak Spor                 29    1      2      26    5

 

17 Mar 2024 - 17:09 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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