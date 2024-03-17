Derince bir iyi bir kötü: 1-0

GALİBİYET GOLÜ 3. DAKİKADA GELDİ
Belediye Derincespor, ligde 4. sırada bulunan 24 Erzincanspor ile deplasmanda mücadele etti. Temsilcimiz, zorlu deplasmandan eli boş döndü. Derince, karşılaşmanın 3. dakikasında, Ali Altınöz’ün golüyle 1-0 geriye düştü. Maçın geri kalanında iyi mücadele eden temsilcimizin emekleri yetmedi. Maçı 1-0 kaybeden temsilcimiz, ligde 17. sıraya geriledi. Ateş hattında sıkıntıya giren Belediye Derincespor, haftaya Fethiyespor’u konuk edecek.
TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU
O G B M P
1 Amed Sportif 29 19 8 2 65
2 Kastamonuspor 29 19 7 3 64
3 Iğdır FK 29 17 8 4 59
4 24Erzincanspor 30 17 7 6 58
5 Menemen FK 29 15 6 8 51
6 İskenderunspor 29 15 4 10 49
7 Isparta 32 Spor 29 16 1 12 49
8 İnegölspor 29 11 7 11 40
9 Fethiyespor 29 9 12 8 39
10 68 Aksaray Bld. 30 10 8 12 38
11 Somaspor 29 10 8 11 38
12 Karaman FK 29 10 8 11 38
13 Etimesgut Bld 30 10 4 16 34
14 Arnavutköy Bld. 30 7 9 14 30
15 Sarıyer 30 7 9 14 30
16 Düzcespor 30 7 9 14 30
17 Bld Derincespor 29 7 7 15 28
18 Denizlispor 30 7 6 17 27
19 Uşak Spor 29 1 2 26 5
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.