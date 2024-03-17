17 Mar 2024 - 17:09 - Spor

Derince bir iyi bir kötü: 1-0

TFF 2. Lig’de mücadele eden Belediye Derincespor, deplasmanda 24 Erzincanspor ile karşılaştı. Son 4 haftadır bir kazanıp bir kaybeden Derince, karşılaşmayı 1-0 kaybetti