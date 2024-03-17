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Kardeşler arazi kavgasında babalarını öldürdü

Gaziantep'te, Abdurrahman Açıkbaş (37) ve Halaf Açıkbaş (32) kardeşler, iddiaya göre arazi paylaşımı taleplerine kabul etmeyen babaları Müslüm Açıkbaş (59) ile anneleri Gonca Açıkbaş ve kardeşleri Müslüm Caner Açıkkbaş’ı (20) gece saatlerinde çıkan tartışmada bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Müslüm Açıkbaş, kurtarılamadı.

Demirören Haber Ajansı
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Kardeşler arazi kavgasında babalarını öldürdü mask

Gaziantep'te gerçekleşen olay, Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybeyi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babalarına ait arazilerde çiftçilik yapan Halaf Açıkbaş ve Abdurrahman Açıkbaş kardeşler, uzun süre önce babaları Müslüm Açıkbaş'tan tarla ve bahçelerin paylaşılmasını istedi. 6 çocuk babası Müslüm Açıkbaş, bu talebi kabul etmedi.

Dün sabah saatlerinde aynı taleple gelen ve olumsuz yanıt alan 2 kardeş, babalarına ait fıstık bahçesine gitti ve traktörle buradaki ağaçları yıktı. Gece saatlerinde ise iki kardeş yine babalarının evine giderek arazi paylaşımını yapmasını isteyerek tartıştı. Tartışmanın ardından Müslüm Açıkbaş, eşi Gonca Açıkbaş ve oğlu Müslüm Caner Açıkbaş’ı otomobiliyle alıp şehir merkezindeki evine gitmek istedi. Bunu öğrenen Halaf ve Abdurrahman Açıkbaş kardeşler, mahalle çıkışında babalarının kullandığı aracı durdurdu. Yeniden yaşanan tartışma sırasında 2 kardeş yanlarındaki bıçakla baba, anne ve küçük kardeşe saldırdı.

ANNE VE OĞLUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralanan Müslüm Açıkbaş, eşi Gonca Açıkbaş ve oğulları Müslüm Caner Açıkbaş'ı ilk müdahalenin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.  Müslüm Açıkbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saldırıda ağır yaralanan anne ve oğlunun tedavisine ise yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor. Müslüm Açıkbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

# çocuk, sağlık

17 Mar 2024 - 17:25 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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