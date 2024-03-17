Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli’ye geliyor

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere kısa bir süre kalırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin ve Cumhur İttifakı’nın adaylarına destek için il il gezerek miting yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimler kapsamında Kocaeli’de miting düzenleyecek.
28 MART’TA
28 Mart’ta yapılacak olan mitingin yeri netleşmezken Kocaeli Kongre Merkezi’nde bulunan otoparkta veya Mannesman fabrikasının eski yerinde yapılması tahmin ediliyor. Erdoğan’ın mitingini gerçekleştireceği alan Pazartesi günü oluşturulacak olan miting komisyonuyla beraber ilçe ilçe miting çalışması da başlatılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.