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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli’ye geliyor

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde siyasi parti liderlerinin Kocaeli programları seçmenler tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Kocaeli mitingi detayları belli olmaya başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli’ye geliyor mask

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere kısa bir süre kalırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin ve Cumhur İttifakı’nın adaylarına destek için il il gezerek miting yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimler kapsamında Kocaeli’de miting düzenleyecek.

28 MART’TA

28 Mart’ta yapılacak olan mitingin yeri netleşmezken Kocaeli Kongre Merkezi’nde bulunan otoparkta veya Mannesman fabrikasının eski yerinde yapılması tahmin ediliyor. Erdoğan’ın mitingini gerçekleştireceği alan Pazartesi günü oluşturulacak olan miting komisyonuyla beraber ilçe ilçe miting çalışması da başlatılacak.
# ilçe, cumhur ittifakı

17 Mar 2024 - 17:28 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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