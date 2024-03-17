Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 kişi yaralandı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kırşehir-Kayseri Karayolu Mucur ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan Van'a giden Zekayi Boy'un kullandığı 34 YK 0496 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Zekayi Boy ile beraber 15 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: HÜRRİYET