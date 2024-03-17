Devlet Bahçeli yeniden genel başkan seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), bugün 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nı, "Ülkeye Sevda Ülküye Yemin", "Ülkümüz Ömür Boyu Candan Öte", "Ülke İçin Var Olduk Bir Ülküye Yar Olduk" temalarıyla gerçekleştirdi.

BAHÇELİ YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Kurultaya tek aday olarak giren Devlet Bahçeli, 11'inci kez MHP Genel Başkanı olarak seçildi. Bahçeli bin 295 oyun tamamını aldı.

MYK VE MDK SEÇİMİ DE YAPILDI

Genel başkan seçiminin ardından 75 üyeden oluşan MYK ve 9 üyeden oluşan MDK üyesi seçimi yapıldı.

32 ÜYE YERİNİ KORUDU

MYK seçiminde bin 258 oy kullanıldı. Kullanılan oylardan bin 244’ü geçerli sayılarak 75 kişilik yeni MYK belirlendi. Buna göre yeni MYK’de 32 isim yerini korudu.

O isimler ise şöyle:

“Edip Semih Yalçın, İsmet Büyükataman, Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter, İsmail Faruk Aksu, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, Yaşar Yıldırım, Kamil Aydın, İsmail Özdemir, Filiz Kılıç, Pelin Yılık, Tamer Osmanağaoğlu, Bahadır Bumin Özarslan, Fatih Çetinkaya, Abdurrahman Başkan, Mehmet Celal Fendoğlu, Hayati Arkaz, Özgür Bayraktar, Murat Kotra, Davut Haskırış, İbrahim Özbay, Ali Uçak, Seçkin Odabaşı, Ahmet Kürşat Azkur, Turan Şahin, Turan Şener, Volkan Uygunuçarlar, Ahmet Selim Yurdakul, Fevzi Altuntaş, Yavuz Tellioğlu.”

MHP MYK’YE 43 YENİ İSİM KATILDI

75 kişilik yeni MYK listesinde 43 isim ilk kez listeye girdi. Listeye giren o isimler şöyle:

“Vahit Kayrıcı, Levent Uysal, İlyas Topsakal, Ekrem Gökay Yüksel, Muhammet Levent Bülbül, Konur Alp Koçak, Yücel Bulut, Fevzi Zırhlıoğlu, Cemal Akın, Zühal Topcu, Hasan Kalyoncu, Erkan Haberal, Muhammet Hanifi Macit, Güzide Çıpan, Metehan Özkan, Mustafa Ertekin, Emine Güven Öztürk, Esma Özdaşlı, Osman Gür, Timur Şerif Şaşmaz, Abdülaziz Sekban, Tamer Çakıroğlu, Hüseyin Zafer Gülseven, Hüseyin Korkmaz, Utkucan Yıldırım, Hayri Bulut, Hümmet Tatar, Bünyamin Köken, Mustafa Çavuş, Metin Arı, Mustafa İzgioğlu, Umut Bağlı, Nazif Koray Nügü, Birol Gür, Mahmut Cüneyt Göz, Şahin Kartal, Fatih Tatlısu, Necdet Öztürkçü, Muhammet Fatih Yaşar, İlker Yücel, Özmen Alp Giray Erdemir, Özer Karakayacı, Ali Yıldız.”

MDK’DE KÜRŞAT TÜRKER ERCAN YERİNİ KORUDU

Kurultayda 9 MDK üyesi seçimi için aday gösterilen isimler bin 244 oy alarak seçildi. Eski MDK’den Kürşat Türker Ercan yerini korurken kurula 8 yeni isim eklendi.

O isimler ise şöyle:

“Abdullah Bahadır Alperen, Ahmet Korhan Mastı, Hilal Elmas, Tülin Tuncay, Nihat Ünver, Gökberk Osmanağaoğlu, Hatice Akkaya, İlker İpek.”

YENİ PARTİ PROGRAMI KABUL EDİLDİ

Ankara Spor Salonu’nda toplanan kurultayda, tüzük ve parti programında değişiklik için iki komisyon oluşturuldu. Kurultayda, parti tüzüğünün 30 maddesinde, 2017’deki Anayasa değişikliği referandumuyla getirilen düzenlemeler dikkate alınarak yapılan değişiklikler ile “Milli Yükseliş İradesi” isimli yeni parti programı kabul edildi.

SALONA KOLU SARGILI GELDİ

Bahçeli, kurultayın yapıldığı salona kolu sargılı halde geldi, kürsüye de bu şekilde çıktı. MHP liderinin, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme yaşadığı öğrenildi.

"TÜRK MİLLETİNİN VİCDANINA KÖK SALDIK"

Bahçeli, kurultayda bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında CHP'yi hedef alan Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen günlerde yaptığı "Bu benim son seçimim" sözlerine de yanıt verdi.

MHP liderinin konuşmasından satır başları şöyle:

"Türk milletinin, ahlak ve yürek gücünün timsali olan sizlerle iftihar ediyorum. Türkiyemizin 81 ilini temsilen bu salonda hazır bulunuyorsunuz. Doğusundan batısından, güneyinden kuzeyine tüm güzellikleriyle, tüm renkleriyle Türkiyemiz hamdolsun buradadır.

Her anı mazimizin kayıtlarına geçen hayat yolculuğunda tomurcuk kaygısı taşımayan bir ağacın odun olmaktan başka bir seçeneği yoktur. Milliyetçi hareketin 55 yıl önce yola çıkarken mutlak suretle tomurcuk derdi vardı. Yeşillenen yapraklarımız kimi zaman sararıp düştü. Bu yaprakların akıbetini rüzgarlar tayin etti. Bazıları kapıyı sert çekip gittiğinden dönmeye yüzleri kalmadı. Bazıları ıssızlığa mahkum oldu. Kimi zaman da sapı gövdemizden ayrılan baltaların darbesine maruz kaldık. Ancak geldiğimiz bu aşamada tıpkı bir çınar gibi Türk milletinin vicdanında kök salmasını başardık."

“ TÜRKİYE’DE MUHALEFET BOZGUNU YAŞAMAKTADIR”

"Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık mirasını yağmalayan habis güruh, milletimizi mağlup etmek için yanıp tutuşuyor. Bunlar kuyruğa girerek Türk milletinin diriliş azmini kırmanın arayışındalar. Türk demokrasi ve siyaset hayatını kumpaslarla zehirlemenin amacındalar. Türkiye üzerinde kumar oynayan muhalefet partileri, milletimizin mukavemet zırhı olan milli birlik hisarlarını yıkmak için adeta yarışıyorlar. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde hayal kırıklığına uğrayan muhalefet cenahı, birbirini yeyip bitirerek, 31 Mart seçimlerine kara propaganda ile hazırlanıyor. Bu muhalefetin ne söyleyip nasıl göründüğünden daha mühimi görüyorum dediğini idrak edememesidir. Türkiye’de bir muhalefet bozgunu yaşanmaktadır."

"CHP BÖLÜCÜ KORSANLAR TARAFINDAN REHİN ALINMIŞTIR"

"Muhalefet iflah olmaz derecede hastadır. Cumhuriyet Halk Partisi, üçüncü dünya ülkelerindeki muhalefet partilerinden çok daha aşağıdadır. Terör örgütü PKK’nın siyasallaşmasını misyon edinen CHP, demlenerek metruk bir tekneyi andıracak şekilde rotasını kaybetmiş, bölücü korsanlar tarafından rehin alınmıştır. Bizi ilgilendiren demlenmiş CHP kanadıyla ülkemize reva görülen haksızlıklar ve güvenlik tehlikelidir. DEM, CHP’yi maalesef dönüştürmekle kalmamış, istikametinden koparmıştır. CHP mayına basmış, siyasi seçenek olmaktan uzaklaşmıştır. Bu partide ayaklar baş, başlar ayaktır."

"TÜRK MİLLETİ 14 GÜN SONRA HESABINI SORACAK"

"İstanbul Çekmeköy’de seccade, Ataşehir’de zikirmatik dağıtan, ofislerde utanmadan balya balya para sayan CHP yönetimi ne yapsa beyhudedir zira demlenip PKK’yla kent ittifakı maskesi altında organik bağ kurmasının bedelini 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir. Ankara’da PKK ile ittifak yapan vitrin milliyetçilerinin hesabını Türk milleti 14 gün sonra soracaktır. Dünyanın en büyük Türk kentinin onyıllarını çalan bu kenti Ermenilerin sayan büyükşehir belediyesini sıçrama tahtası gören, CHP’yi Saraçhane’den yöneten malum zat için veda vakti gelmiştir. CHP içindeki kaos ve karmaşanın ülkemizin geneline yayılma ihtimali korkunçtur. Partilerini yönetemeyenlerin, birbirlerine hürmet beslemeyenlerin yerel yönetimlerde millete hizmet etmelerini düşünmek abestir."

ERDOĞAN'A SESLENDİ: 'AYRILAMAZSIN'

"Geçenlerde basından öğrendiğim kadarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah olarak kabul edilmiştir. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmek istiyorum; ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz."

Kaynak: CUMHURİYET