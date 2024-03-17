Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 18 Mart Pazartesi günü Kocaeli'ye gelecek. Bakan Özhaseki ilk olarak saat 12:00'da İzmit Sekbanlı Sepetçi Projesinin anahtar teslim törenine katılacak. Bakan Özhaseki daha sonra ise Kocaeli Ticaret Odası'nda iş insanları ile buluşma programına katılacak.
- Siyaset
Bakan Özhaseki Kocaeli'ye geliyor!
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 18 Mart Pazartesi günü Kocaeli’ye geliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.