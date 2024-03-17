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Bakan Özhaseki Kocaeli'ye geliyor!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 18 Mart Pazartesi günü Kocaeli’ye geliyor.

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Bakan Özhaseki Kocaeli'ye geliyor! mask

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 18 Mart Pazartesi günü Kocaeli'ye gelecek. Bakan Özhaseki ilk olarak saat 12:00'da İzmit Sekbanlı Sepetçi Projesinin anahtar teslim törenine katılacak. Bakan Özhaseki daha sonra ise Kocaeli Ticaret Odası'nda iş insanları ile buluşma programına katılacak. 

17 Mar 2024 - 18:46 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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