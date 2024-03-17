Bakan Özhaseki Kocaeli'ye geliyor!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 18 Mart Pazartesi günü Kocaeli'ye gelecek. Bakan Özhaseki ilk olarak saat 12:00'da İzmit Sekbanlı Sepetçi Projesinin anahtar teslim törenine katılacak. Bakan Özhaseki daha sonra ise Kocaeli Ticaret Odası'nda iş insanları ile buluşma programına katılacak.