Karamürsel'de 7391 m² tarla mahkemeden satılıktır

T.C.KARAMÜRSEL(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/28 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, AKÇAT Mahallesi/Köyü, Arapyakası Mevkii, 124 Ada, 31 Parsel, Taşınmaz hali hazırda tarla vasfını koruduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın tınlı-kumlu toprak yapısında olup %15 ila 20 arasında değişen eğimli arazisidir. Taşınmaz üzerinde ekonomik anlamda gelir getirecek herhangi bir ürün, bina ve tesis bulunmamakta olup, üzerinde ekonomnik değeri olmayan orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmazın resmi yolu bulunmakta olup, gerekli yerlerden izin alınması koşulu ile tarımsal amaçlı yapı yapılabilir durumdadır.

Adresi : Akçat Mah. 124 Ada, 31 Parsel Karamürsel / KOCAELİ

Yüzölçümü : 7.391,52 m2

İmar Durumu :Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılıp onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında ''Tarımsal Niteliği Korunacak Alan'' sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 1.847.880,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 10:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:43

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, AKÇAT Mahallesi/Köyü, Arapyakası Mevkii, 124 Ada, 25 Parsel, Taşınmaz hali hazırda tarla vasfını koruduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın tınlı-kumlu toprak yapısında olup %10 ila 15 arasında değişen eğimli arazisidir. Taşınmaz üzerinde ekonomik anlamda gelir getirecek herhangi bir ürün, bina ve tesis bulunmamakta olup, üzerinde ekonomik değeri olmayan orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmazın baraj havzasında olması ve resmi yolunun olmaması nedeni ile yapılaşmaya kapalıdır. Taşınmazın ifrazı mümkün değildir.

Adresi : Akçat Mah. 124 Ada, 25 Parsel Karamürsel / KOCAELİ

Yüzölçümü : 8.000,98 m2

İmar Durumu : Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılıp onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında ''Tarımsal Niteliği Korunacak Alan'' sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 1.400.171,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 10:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:58

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, AKÇAT Mahallesi/Köyü, Kocapınarı Mevkii, 124 Ada, 22 Parsel, Taşınmaz hali hazırda tarla vasfını koruduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın tınlı-kumlu toprak yapısında olup %10 ila 15 arasında değişen eğimli arazisidir. Taşınmaz üzerinde ekonomik anlamda gelir getirecek herhangi bir ürün, bina ve tesis bulunmamakta olup, üzerinde ekonomik değeri olmayan orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmazın ifrazı mümkün değildir. Taşınmazın resmi yolu olmadığından ve baraj havzasında kaldığından yapılaşmaya kapalıdır.

Adresi : Akçat Mah. 124 Ada, 22 ParselKaramürsel / KOCAELİ

Yüzölçümü : 5.974,16 m2

İmar Durumu : Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılıp onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında ''Diğer Tarım Alanları'' içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 1.045.478,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 11:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:13

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, AKÇAT Mahallesi/Köyü, Arapyakası Mevkii, 123 Ada, 17 Parsel, Taşınmaz hali hazırda tarla vasfını koruduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın tınlı-kumlu toprak yapısında olup % 5 ila 7 arasında değişen eğimli arazisidir. Taşınmaz üzerinde ekonomik anlamda gelir gatirecek herhangi bir ürün, bina ve tesis bulunmamaktadır. Taşınmazın ifrazı mümkün değildir. Taşınmazın resmi yolu bulunmakta olup, gerekli yerlerden izin alınması koşulu ile tarımsal amaçlı yapı yapılabilir durumdadır.

Adresi : Akçat Mah. 123 Ada, 17 Parsel Karamürsel / KOCAELİ

Yüzölçümü : 3.003,82 m2

İmar Durumu : Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılıp onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında ''Diğer Tarım Alanları'' içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 976.241,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 11:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:29

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, AKÇAT Mahallesi/Köyü, Arapyakası Mevkii, 124 Ada, 45 Parsel, Taşınmaz hali hazırda tarla vasfını koruduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın tınlı-kumlu toprak yapısında olup % 25 ila 30 araşında değişen eğimli arazisidir. Taşınmaz üzerinde ekanomik anlamda gelir gatirecek herhangi bir ürün, bina ve tesis bulunmamakta olup, üzerinde ekonomik değeri olmayan orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmazın resmi yolu bulunmakta olup, gerekli yerlerden izin alınması koşulu ile tarımsal amaçlı yapı yapılabilir durumdadır.

Adresi : Akçat Mah. 124 Ada, 45 Parsel Karamürsel / KOCAELİ

Yüzölçümü : 3.474,26 m2

İmar Durumu : Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılıp onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında ''Tarımsal Niteliği Korunacak Alan'' sınırları içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 955.421,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 11:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:44

11/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.