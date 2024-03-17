Karamürsel'de 7391 m² tarla mahkemeden satılıktır

2023/28 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, AKÇAT Mahallesi/Köyü, Arapyakası Mevkii, 124 Ada, 31 Parsel, Taşınmaz hali hazırda tarla vasfını koruduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın tınlı-kumlu toprak yapısında olup %15 ila 20 arasında değişen eğimli arazisidir. Taşınmaz üzerinde ekonomik anlamda gelir getirecek herhangi bir ürün, bina ve tesis bulunmamakta olup, üzerinde ekonomnik değeri olmayan orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmazın resmi yolu bulunmakta olup, gerekli yerlerden izin alınması koşulu ile tarımsal amaçlı yapı yapılabilir durumdadır.
Adresi : Akçat Mah. 124 Ada, 31 Parsel Karamürsel / KOCAELİ
Yüzölçümü : 7.391,52 m2
İmar Durumu :Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılıp onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında ''Tarımsal Niteliği Korunacak Alan'' sınırları içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 1.847.880,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:43
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, AKÇAT Mahallesi/Köyü, Arapyakası Mevkii, 124 Ada, 25 Parsel, Taşınmaz hali hazırda tarla vasfını koruduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın tınlı-kumlu toprak yapısında olup %10 ila 15 arasında değişen eğimli arazisidir. Taşınmaz üzerinde ekonomik anlamda gelir getirecek herhangi bir ürün, bina ve tesis bulunmamakta olup, üzerinde ekonomik değeri olmayan orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmazın baraj havzasında olması ve resmi yolunun olmaması nedeni ile yapılaşmaya kapalıdır. Taşınmazın ifrazı mümkün değildir.
Adresi : Akçat Mah. 124 Ada, 25 Parsel Karamürsel / KOCAELİ
Yüzölçümü : 8.000,98 m2
İmar Durumu : Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılıp onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında ''Tarımsal Niteliği Korunacak Alan'' sınırları içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 1.400.171,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:58
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 10:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:58
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, AKÇAT Mahallesi/Köyü, Kocapınarı Mevkii, 124 Ada, 22 Parsel, Taşınmaz hali hazırda tarla vasfını koruduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın tınlı-kumlu toprak yapısında olup %10 ila 15 arasında değişen eğimli arazisidir. Taşınmaz üzerinde ekonomik anlamda gelir getirecek herhangi bir ürün, bina ve tesis bulunmamakta olup, üzerinde ekonomik değeri olmayan orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmazın ifrazı mümkün değildir. Taşınmazın resmi yolu olmadığından ve baraj havzasında kaldığından yapılaşmaya kapalıdır.
Adresi : Akçat Mah. 124 Ada, 22 ParselKaramürsel / KOCAELİ
Yüzölçümü : 5.974,16 m2
İmar Durumu : Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılıp onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında ''Diğer Tarım Alanları'' içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 1.045.478,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 11:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:13
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, AKÇAT Mahallesi/Köyü, Arapyakası Mevkii, 123 Ada, 17 Parsel, Taşınmaz hali hazırda tarla vasfını koruduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın tınlı-kumlu toprak yapısında olup % 5 ila 7 arasında değişen eğimli arazisidir. Taşınmaz üzerinde ekonomik anlamda gelir gatirecek herhangi bir ürün, bina ve tesis bulunmamaktadır. Taşınmazın ifrazı mümkün değildir. Taşınmazın resmi yolu bulunmakta olup, gerekli yerlerden izin alınması koşulu ile tarımsal amaçlı yapı yapılabilir durumdadır.
Adresi : Akçat Mah. 123 Ada, 17 Parsel Karamürsel / KOCAELİ
Yüzölçümü : 3.003,82 m2
İmar Durumu : Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılıp onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında ''Diğer Tarım Alanları'' içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 976.241,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:29
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 11:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:29
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, AKÇAT Mahallesi/Köyü, Arapyakası Mevkii, 124 Ada, 45 Parsel, Taşınmaz hali hazırda tarla vasfını koruduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın tınlı-kumlu toprak yapısında olup % 25 ila 30 araşında değişen eğimli arazisidir. Taşınmaz üzerinde ekanomik anlamda gelir gatirecek herhangi bir ürün, bina ve tesis bulunmamakta olup, üzerinde ekonomik değeri olmayan orman emvali ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmazın resmi yolu bulunmakta olup, gerekli yerlerden izin alınması koşulu ile tarımsal amaçlı yapı yapılabilir durumdadır.
Adresi : Akçat Mah. 124 Ada, 45 Parsel Karamürsel / KOCAELİ
Yüzölçümü : 3.474,26 m2
İmar Durumu : Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılıp onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında ''Tarımsal Niteliği Korunacak Alan'' sınırları içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 955.421,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:44
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:44
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 11:44
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:44
11/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.