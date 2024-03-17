İzmit'te 2 katlı bina ve tek katlı depo mahkemeden satılıktır

T.C.KOCAELİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/75 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/75 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Kulmahmut mahallesi, 129 ada 50 parsel, tarla vasıfla taşınmaz olup, üzerinde 2 katlı lojman binası ile tek katlı depo olarak kullanılan bina vardır, parsel düzgün olmayan çokgen forma sahiptir, Hakkaniye köyü ile Kulmahmut köyü arasındadır, kuzeyinden kadastro yoluna cephelidir.

Adresi : Kulmahmut Köyü İzmit/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 15.053,61 m2

İmar Durumu: Diğer tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 20.579.354,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/06/2024 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 10:04

13/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.