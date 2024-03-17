Trafik ışıklarına bir renk daha mı ekleniyor?

Türkiye'de elektrikli ve otonom araç kullanımı giderek yaygınlaşıyor, ancak bu değişimlerin geleneksel trafik düzenini etkileyeceği konusunda uzmanlar uyarıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, elektrikli ve otonom araçların yaygınlaşmasıyla trafik ışıklarına beyaz renk eklenmesi gerektiğini öne sürüyor. Bu çalışma ayrıca beyaz ışığın trafik sorunlarını büyük ölçüde azaltabileceğini savunuyor.
Trafiği yüzde 25 oranında iyileştirecek
Uzmanlar, mevcut trafik ışıklarına yeşil, sarı ve kırmızı renklerin yanı sıra beyaz renk eklenmesi gerektiğini belirtiyorlar. Elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojisinin çevresel etkilerinin daha az olması nedeniyle beyaz ışığın tercih edilmesi öneriliyor. Bu yeni dört renkli sistemin, araçlar ve yayalar için trafik akışını %25 oranında iyileştirebileceği belirtiliyor. Otonom araçlar sadece kendilerini yönetmekle kalmayıp aynı zamanda trafik akışını iyileştirmek için birbirleriyle ve merkezi trafik bilgisayar sistemiyle iletişim kuruyorlar.
Gecikmeleri azaltacağı belirtiliyor
Araştırmacılar, bu yeni sistemi gerçek dünya koşullarında test etmek için bir pilot test ortamı oluşturuyorlar. Bilim insanlarına göre, gerçek dünya trafiğine dayalı bilgisayar simülasyonları, bu yaklaşımın önemli bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Örneğin, bazı durumlarda beyaz ışığın gecikmeleri %90'ın üzerinde azaltabileceği belirtiliyor.
Araştırmacılar, otonom araçların zaten trafik akışını iyileştireceğini belirtiyorlar ancak beyaz ışık kullanımının bu iyileşmeyi artırabileceğini öne sürüyorlar. Bu iyileşme aynı zamanda yakıt tüketiminden de tasarruf sağlayabilir. Şu anda araştırma henüz gerçek dünyada test edilmedi, ancak testlerin devam edeceği ifade ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.