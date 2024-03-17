HELAL OLSUN HİLAL ELMAS'A!

MHP’de 14.Olağan Büyük Kurultay yapıldı. Ankara Spor Salonu’ndaki kurultayda yeni dönemin MHP Genel Başkanı, 73 kişilik asil, 25 kişilik yedek MYK ve 9 kişilik asil, 5 kişilik yedek MDK Üyeleri seçildi. Yeni dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçilirken parti kurullarda yer alacak isimler de belli oldu. Kurullarda asil ve yedek olmak üzere toplam 1 isim Kocaeli’den oldu.

MYK'YA GİREMEDİLER,MDK'DA TEK İSİM

Büyük Kurultay’da Kocaeli’nin delegeleri Murat Nuri Demirbaş, İsmail Akkuş, Ali Yalsız, Erdem Sıtar, Doğan Bekiroğlu, Bülent Aykurt, Kemal Okur, Hayati Dilek, Emrah Çolak, Derya Çavdar, Adnan Nasuhi Göktekin, Şahin Kaya, Yudum Kaşıkçı, Enes Emengen, Alper Mustafa Kocaoğlu, Yaşar Arslan, Oğuz Erhan Kopuk, Fikri Kalaycıoğlu, Tuğrul Boğaz, Serdar Semih Türeyen, Gökhan Gümüşbaş, Berkan Demirbaş, Yavuz Kaşıkçı, Erdem Yılmaz, Aziz Becerikli, Tufan Arslan oldu.

Kocaeli’den MHP MYK’ya giren isim olmazken MDK’ya ise sadece Hilal Elmas girdi.