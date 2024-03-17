Erdoğan, tüm memurlara 3600 ek gösterge müjdesini verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dakika açıklamasında memurlara yönelik önemli bir gelişme olarak 3600 ek gösterge müjdesini duyurdu.

Cumhurbaşkanı açıklama yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dakika açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve Sayın Bakan ile ekibine bu güzel buluşmaya vesile oldukları için içtenlikle teşekkür ediyorum. Bugün mübarek Ramazan'ı Şerif'in altıncı gününde, çevremizde yaşanan savaşlar ve krizler nedeniyle hüzünlü bir atmosfer içerisinde bulunuyoruz. Suriye, Sudan, Türkistan ve Afganistan gibi ülkelerdeki kardeşlerimiz var.

Türkiye ve Türk milleti olarak, her zaman olduğu gibi sıkıntı içinde olanların yanında olmaya devam edeceğiz. Ben de genç yaşlarımda İETT'de işçi olarak başlayan biri olarak, emekçilerin haklarının ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimden beri, çalışanların haklarını savunmak için çaba gösterdik. Ülkemizde 1 Mayıs'ın, geçmişte yaşanan gerginliklerin sembolü olmasından hareketle, bu tarihi 2008 yılında resmi olarak emek ve dayanışma günü ilan ettik ve 2009'dan itibaren de resmi tatil olarak kutlamaya başladık."

Yapılan açıklamalar, çalışanların haklarının korunması ve emeklerinin değerinin anlaşılması konusundaki önemi vurguluyor

Ek göstergeye vurgu yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son açıklamasında:

"Bölgesel kriz ve istikrarsızlık gibi zorlu dönemlerde, vatandaşlarımızın mali yüklerini en aza indirme gayretindeyiz. Bu doğrultuda, asgari ücreti 17 bin TL'ye çıkararak %100'e yakın bir artış sağladık ve asgari ücret desteğini 700 TL'ye yükselterek devam ettirdik. Memurlarımızın aylıklarında 2024 yılı Ocak ayında en düşük memur maaşında %50'ye yakın bir artış sağlayarak, 2002 yılına göre reel olarak %300 oranında, nominal olarak ise 84 kat artış elde ettik. Ayrıca emeklilerimizin ücretlerinde de önemli iyileştirmeler gerçekleştirdik."

Erdoğan, toplu sözleşme ikramiyesi konusunda da şu açıklamalarda bulundu:

"Yedinci dönem kamu toplu sözleşmesi kapsamında üye sayısı %2'yi geçen sendikaların mensuplarına yapılan aylık 538 TL'lik ikramiye, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu karar sonucunda 2 milyondan fazla kamu görevlisi 345 TL daha az aylık alacak. Muhalefetin bu kararı Anayasa Mahkemesine taşıyarak çalışanlarımızın haklarını budamasını doğru bulmuyoruz."

Ek gösterge konusunda ise şunları ifade etti:

"3600 Ek Gösterge düzenlemesiyle 5,3 milyon kamu personelinin ek göstergelerini yeniden belirledik ve tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarını 600 puan artırdık. Şimdi ise yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlara da ilk defa ek gösterge verecek, birinci dereceye yükselen tüm memurlarımızın faydalanacağı şekilde 3.600 Ek Gösterge düzenlemesini genişleteceğimizi duyurduk. Bu adımı da önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz."

Kaynak: PARA DURUMU