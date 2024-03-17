CHP Kocaeli'den avukatlara çağrı!

CHP Kocaeli sosyal medya hesabı üzerinden avukatlara çağrıda bulundu. Çağrıda sandığa çıkmak için seçim günü gönüllü avukatlık için iletişim kurmaları istendi
ADİL BİR SEÇİM İÇİN!
CHP Kocaeli'den yapılan çağrıda " Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Örgütü olarak, tüm avukatlarımıza çağrı yapıyoruz. Siz de sandık iradesine sahip çıkmak ve 31 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi gönüllü avukatı olmak istiyorsanız, WhatsApp ve sosyal medya hesapları üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adil Bir Seçim İçin Sen De Sandığa Sahip Çık! "İfadeleri kullanıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.