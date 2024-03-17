CHP Kocaeli'den avukatlara çağrı!

CHP Kocaeli sosyal medya hesabı üzerinden avukatlara çağrıda bulundu. Çağrıda sandığa çıkmak için seçim günü gönüllü avukatlık için iletişim kurmaları istendi

ADİL BİR SEÇİM İÇİN!

CHP Kocaeli'den yapılan çağrıda " Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Örgütü olarak, tüm avukatlarımıza çağrı yapıyoruz. Siz de sandık iradesine sahip çıkmak ve 31 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi gönüllü avukatı olmak istiyorsanız, WhatsApp ve sosyal medya hesapları üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adil Bir Seçim İçin Sen De Sandığa Sahip Çık! "İfadeleri kullanıldı