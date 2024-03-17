Ramazan pideleri Merttürk'ten

F. Deniz Karamert/ 31 Mart yerel seçimlerine 2 hafta gibi bir süre kala CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, ilçe genelinde seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. CHP Kartepe SKM tarafından organize edilen programlar çerçevesinde çalışmalarını yürüten Merttürk, bu programlarda hemşehrileri ile bir araya gelerek sorunlarını, talep ve önerilerini dinliyor, seçim beyannamesinde yer alan projelerinden bahsederek 31 Mart için destek istiyor.

RAMAZAN PİDESİ DAĞITTI

CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, bugün Uzunbey Kirazoğlu Mahallesi'nde hemşehrileri ile bir araya geldi. İftar saatinden önce kapı kapı gezerek mahalle sakinlerine ramazan pidesi dağıtan, hayırlı ramazanlar dileğinde bulunan Merttürk, hemşehrilerinin kendisine yönelttiği sorun, talep ve önerileri de dinledi, notlarını aldı.

EŞLİK ETTİLER

Merttürk'e bu programda; CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak, İlçe Yöneticileri, CHP Kadın ve Gençlik Kolları Kartepe İlçe Yöneticileri, belediye meclis üyesi adayları ve mahalle temsilcisi de eşlik etti. Ramazan pidesi ile birlikte adayları Nilay Merttürk'ün broşürünü de dağıtan CHP'liler 31 Mart için hem Kartepe'nin Kızı Nilay Merttürk'e hem de meclis üyesi adaylarına destek istediler.

MERTTÜRK, "RABBİM BİZLERİ BU GÜZEL AYI LAYIKIYLA YAŞAYANLARDAN EYLESİN İNŞALLAH"

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın öneminin en çok hissedildiği bu güzel Ramazan ayında, hemşehrilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum diyen CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, " Ramazana ulaşmanın mutluluğunu tüm hemşerilerimiz ve İslam alemi olarak yaşıyoruz. Rabbim bizleri bu güzel ayı layıkıyla yaşayanlardan eylesin inşallah. Bereketiyle toplumu kuşatan Ramazan Ayı’nda Uzunbey Kirazoğlu Mahallesi'nde kapıları tek tek çalarak hem gönüllerde her daim bir arada olduğumuz komşularımıza sıcacık pide ikram edip Ramazan’ın bereketini paylaşıyor hem de bu vesile ile hemşehrilerimizin sorun, talep ve önerilerini dinliyoruz. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum" dedi. Uzunbey Kirazoğlu Mahalle sakinleri de Merttürk'ün bu sıcak jestinden memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dilediler.