Aile Bakanı, başvuru yapan dar gelirli vatandaşlara ÖDEME YAPACAK

Aile Bakanlığı aracılığıyla dar gelirli ve geliri olmayan ihtiyaç sahibi kişilere ekonomik destek imkanı sunmaya devam ederken, 65 yaş üstü vatandaşlara sunulan yardım paketi dahilinde aylık “2 bin 835 TL” yıllık olarak ise “23 bin TL” ödeme yapılıyor. Söz konusu destek ödemesi için talep edilen başvuru şartları ve başvuru işlemleri ile ilgili bilgileri haberimizin devamında bulabilirsiniz...

Aile Bakanlığı destek ödemesi için ayrıntıları paylaştı!

Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlara sunulan destek ödemesi ile ilgili bilgileri resmi internet sitesi üzerinden duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş üzeri vatandaşlar için sunulan yardım programı ile ilgili detayları paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi duyurudan elde edilen bilgilere göre, sosyal destek paketi kapsamında yer alan destek programı ‘’Engelli - Yaşlı’’ yardım olarak adlandırıldığı bilgisi yer alıyor.

Destek ödemesi için başvuru şartları neler?

Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi baz alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden az olması durumunda 65 yaş üstü vatandaşlara her ay düzenli olarak destek ödemesi yapılacaktır. Gerekli başvuru şartlarını taşıyan 65 yaş üstü vatandaşlar başvuru işlemlerini şu şekilde gerçekleştirebilir;

Sosyal destek ödemesinden yararlanmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, T.C. Kimlik Belgesi ile bağlı bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) yahut Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne (VGM) bizzat giderek destek ödemesi ile ilgili bilgi alarak, destek ödemesi için başvuruda bulunabilir.

65 yaş üstü vatandaşlar için ek gelir imkanı sunan 65 aylığı (yaşlı aylığı) için başvuru yapan ve başvurusu olumlu sonuçlanan hak sahiplerine her ay “2 bin 835 TL” yıllık olarak ise “23 bin TL” ödeme yapılacak.