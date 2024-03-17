Emeklilere müjde! Kira yardımı geliyor!

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimlerine enflasyon altında ezilen emeklilerin büyük tepkisiyle giriyor. Bu dönemde hükümetten dikkat çeken bir hamle geldi. Emeklilerin tepkisini sindirmek için maaşlara zam yapamayan hükümet, çareyi emeklilere 7 alanda destek vermekte buldu. Desteklerin. Nisan ayı ile beraber Meclis'e getirilmesi hedefleniyor.

Destekler arasında; ulaşım, seyahat, tatil, fatura desteği gibi farklı kalemler bulunuyor.

Nisan ayı içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimlerine enflasyon altında ezilen emeklilerin büyük tepkisiyle giriyor. Bu dönemde hükümetten dikkat çeken bir hamle geldi. Emeklilerin tepkisini sindirmek için maaşlara zam yapamayan hükümet, çareyi emeklilere 7 alanda destek vermekte buldu. Bu 7 destek paketinin içerisindeki kira yardımı detayının Nisan ayı içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Başta büyükşehirler olmak üzere emeklilere kira yardımı yapılması planlanıyor. Düşük aylıklı emeklilerden başlanmak üzere tüm emeklilere belirlenen miktarlarda kira yardımı desteği yapılacağı konuşuluyor. Bu haber geçinme zorluğu yaşayan emekliler için bir nebze de olsa destek olacağı düşünülüyor.

Kiraların bir kısmı karşılanacak

Söz konusu kira desteği ile ilgili olarak yerel yönetimlerin devreye gireceği ve büyükşehirlerde miktarın daha yüksek olması bekleniyor. Ayrıca bu yardımla beraber emeklilerin kiralarının bir kısmının karşılanacağı belirtiliyor.