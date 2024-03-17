İzmit'te 85 m² daire icradan satılıktır

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2019/497 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/497 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, TURGUT Mahalle/Köy, 4282 Ada, 2 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Tapu Kaydı: Konu taşınmaz Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Turgut Mahallesi, 4282 ada 2 parsel numarasında kayıtlı, ?Arsa? ana taşınmaz nitelikli müstakil binada bulunan Zemin Kat 2 no.lu bağımsız bölüm MESKEN dir. 1/9 arsa paylıdır. Ba?..?.. Ön?. taşınmaza tam hisse ile maliktir.İmar Durumu: Konu taşınmazın bulunduğu parsel İzmit Belediyesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar PlanındaAyrık nizam, %40 taban alanında 4 kat yapılaşma koşullarında ?Konut Alanında? kalmaktadır. Taşınmazın bulunduğu ana yapı için 16.07.1982 tarihinde yapı kullanma izin belgesi alınmıştır. Bina 40 yıllıktır. Konu taşınmaz projesindeki kat ve konumundadır. Çevre Özellikleri: Konu taşınmaz ?Turgut Mahallesi Abidin Aral Sokak Sevil Apartmanı No:69 D:2 İzmit/Kocaeli? adresindedir. Miralay Mümtaz Caddesine 30 metre, Evliya Çelebi Camiine 25 metre mesafededir. İnkilap İlkokuluna ve Ortaokuluna, Ertuğrul Gazi İlkokuluna, Askerlik Şubesine yakın konumdadır. Alt yapı ve ulaşım sorunu yoktur. Satış Şartnamesini ve Bilirkişi Raporunu inceleyiniz.

Adresi : Turgut Mahallesi, Abidin Aral Sokak, Sevil Apartanı, No:69, Daire:2, İzmit/Kocaeli Adresindedir. İzmit/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 85 m2

Arsa Payı : 1/9

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/ 2024 - 14:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 14:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 14:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 14:07

20/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.