7 ay önce dünyaevine giren Gülhan Esen (24), Kocaeli’nin Darıca ilçesinde işe gitmek için çıktığı evinin önünde eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen şahıs tarafından silahla vurulmuştu. Hayatını kaybeden Esen’in cenazesi, memleketi Erzurum’a getirildi. Genç kadının cenazesi, bugün Oltu ilçesine bağlı Dutlu Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazında baba Turgut Albayrak yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Gülhan Esen’in eşi Yunus Esen'in ise cenaze töreninde hala yaşadığı şokun etkisinde olduğu görüldü. Mahalle camiiinde kılınan cenaze namazının ardından Gülhan Esen'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.
- Asayiş
Darıca’da öldürülen genç kadın memleketi Erzurum’da toprağa verildi
Darıca ilçesinde işe giderken başından silahla vurularak öldürülen Gülhan Esen, memleketi Erzurum’da toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.