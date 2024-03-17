İşkurdan annelere ödeme! Başvurmanız yeterli!

Hal böyle olunca işveren yarım maaş ödüyor, İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği sunuluyor. Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanarak kendisine veriliyor.

Aylık 9 bin 925 lira 34 kuruşluk maaş

İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışılan her ay için 15 günlük ödeme yaparken ilk doğumda 30, ikincide 60, üçüncüde 90 gün olarak ödeme gerçekleştiriyor ve sadece damga vergisi kesiliyor. Aylık 9 bin 925 lira 34 kuruşluk bir ödeme gerçekleştiriliyor. Eğer ki anne asgari ücretli ise işverenin de vereceği tutar aylık 8 bin 501 lira 6 kuruş yapıyor.

Her doğum sonrası alınan destek şöyle:

İlk doğumda yarım gün çalışan asgari ücretli anne 2 ayda toplam 36 bin 852 lira 80 kuruş alırken ikinci çocuğunu dünyaya getiren anne ise 120 gün süreyle yarım çalışma imkanına sahip. Eğer ki anne asgari ücretliyse yarım çalışılan 4 ayda işverenin ödeyeceği para 34 bin 4 lira 24 kuruş oluyor. İkinci çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli anne böylelikle 4 aylık süreçte toplam 73 bin 705 lira oluyor.

Bu durumda İşkur ve işveren’in verdiği maaşlar şu şekilde olduğu tespit edildi.

İŞKUR

Aylık ödeme: 9.925,34 TL

Birinci doğum (2 ayda): 19.850,68 TL

İkinci doğum (4 ayda): 39.701,36 TL

Üçüncü doğum (6 ayda): 59.552,04 TL

İŞVEREN

Aylık ödeme: 8.501,06 TL

Birinci doğum (2 ayda): 17.002,12 TL

İkinci doğum (4 ayda): 34.004,24 TL

Üçüncü doğum (6 ayda): 51.006,36 TL