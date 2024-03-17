Ne olacak bu CHP Körfez’in hali?

Meclis üyeliği listesinde sıkıntılar tavan yaptı.

Balıkçı ikna edilmesine edildi, ama başkan adayı Balıkçı ile İlçe Örgütü’nün yıldızı bir türlü barışmadı.

Önceki gün Körfez’den partiyi iyi bilenlerden birinden mesaj geldi. ‘Körfezde ciddi sıkıntı var’ denilen mesajı birlikte okuyalım,

Alevilik takıntısı ve Kemal Kılıçdaroğlu kuyruk acısı ile Tayfun Balıkçı’nın kaybetmesini istiyor.

3) Tayfun balıkçı tüm harcamalarını kendi yapıyor. Körfez CHP'ye Genel Merkez’den 460 bin TL gelmiş, Tayfun Balıkçı daha bir kuruşunu görmemiş. Harcamaları için teklif zaten yok. 460 TL’nin akıbeti ne olacak belli değil…

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Seçime kısa bir zaman kaldı, bu süre içinde birlik ve beraberlik sağlanmazsa, hep birlikte topyekun sahada çalışma yapılmazsa, anlaşılan CHP, Körfez’de bir 5 yıl daha bekleyecek.