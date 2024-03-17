Komşu kazandı, biz baktık: 2-0

Maçtan dakikalar
33. dakikada Sakaryaspor atağında sağ kanattan yapılan ortada top Altaylı Kuban'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
35. dakikada beyaz noktanın başına geçen Kasongo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
44. dakikada ceza sahası dışından Dimitrov'un şutunda top az farkla dışarı çıktı.
58. dakikada Sakaryaspor atağında topla buluşan Del Valle'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-0
83. dakikada Burak Süleyman'ın pasında topla buluşan Kasongo'nun şutu kaleyi bulmadı.
Hakemler: Ali Yılmaz, Selahattin Altay, Serdar Osman Karasu
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes (Erdi Dikmen dk. 78), Kasongo (Koray Kılınç dk. 85), Rotman, Sinan Kurt, Samed Onur (Murat Cem Akpınar dk. 46), Sımon, Del Valle (Burak Süleyman dk. 69), Dimitrov (Roshi dk. 69), Bülent Cevahir, Muhammed Himmet Ertürk
Yedekler: İbrahim Demir, Orhan Can Bostan, Bülent Uzun, Berat Can Şanlı, Oğuz Yıldırım
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı
Altay: Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Salih Sarıkaya, Murat Berkan Demir (Onur Efe dk. 73), Caner Beycan (Ali Kızılkuyu dk. 62), Enes Öğrüce, Kuban Altunbudak, Deniz Kadah, Özgür Özkaya, Nurettin Küçükdeniz (Emre Tangeldi dk. 62)
Yedekler: Ulaş Hasan Özçelik, Yusuf Tekin, Hikmet Çolak, Murat Uluç, Ege Parmaksız, Tugay Gündem, Arda Gezer
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Goller: Kasongo (dk. 35), Del Valle (dk. 58) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Simon, Murat Cem Akpınar (Sakaryaspor), Özgür Özkaya, Nurettin Küçükdeniz, Ceyhun Gülselam (Altay)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.