GÖLCÜK YENİDEN REFAHLA TAMAM DİYOR

Yeniden Refah Partisi Gölcük Skm Başkanlığınca Düzenlenen Tanıtım toplantısına yoğun ilgi vardı. Tanıtım Toplantısına Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, İl Başkanı Ali Taştan, Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ahmet Eren, Meclis üye adayları, Teşkilat üyeleri ve Gölcük Halkından yoğun ilgi ile katılım sağlandı.
Kalabalık şekilde gerçekleşen İftarlı Tanıtım toplantısında Büyükşehir Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal Sunumlarını Gerçekleştirdi. İl Başkanı Ali Taştan konuşmalarını yaptılar.
Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ahmet Eren konuşmalarını gerçekleştirdiler. Gölcük Belediye Meclis üye adayları Tanıtımları yapıldı.
Büyük Coşkuyla yapılan Tanıtım Toplantısında Gölcük ve Kocaeli Yeniden Refah Partisi ile tamam diyor. 31 Mart’ta Gölcük, Kocaeli ve Tüm Türkiye’de Yeniden Refah Partisinin Tarihe damgası vurulacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.