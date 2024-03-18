Kocaeli'ye dev yatırım projesi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca Kocaeli'de gerçekleştirilecek yatırımlar için 2023 yılında 578 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi. Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 49'unu oluşturan yabancı sermayeli projelerin öngörülen sabit yatırım tutarı 4 milyar 194 milyon lira oldu.

Yerli ve yabancı sermayeli projelerin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 57 milyar 920 milyon lira oldu. Destek verilecek bu yatırımlar tamamlandığında 11 bin 354 kişi istihdam edilecek.

Kocaeli’deki yatırımların büyük kısmını imalat sanayi projeleri oluşturuyor. Teşvik alan 443 sanayi projesinin sabit yatırım tutarı 53 milyar 335 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Bunun 16 milyar 416 milyon liralık kısmına denk gelen 179 projeyi "komple yeni" türündeki yatırımlar oluşturdu.

Enerji sektöründe ise sabit yatırım tutarı 1 milyar 464 milyon lira olarak hesaplanan enerji projelerinin 85 kişilik istihdam oluşturması bekleniyor.

Hizmetler sektöründe 48, tarımda 3, madencilik sektöründe ise 2 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.