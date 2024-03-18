Altın fiyatlarında haftalar sonra bir ilk yaşanacak

2024 yılındaki yükselişleri ile altın, uzun yıllar sonra yeniden yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Piyasaların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilerleyen aylarca alacağı faiz indirimi kararlarını şimdiden fiyatlaması üzerine altın tarafında yaşanan yükseliş, xauusd paritesini geçtiğimiz hafta 2190 dolar bandına kadar sürükledi.

Dolar kurunda yaşanan artışlarla birlikte çift yönlü bir yükseliş hareketine başlayan ons altın, yatırımcısında "Nereye kadar yükselecek?" sorularına neden olurken, bu meraka piyasa uzmanı İslam Memiş yanıt verdi.

Kapalıçarşı piyasalarının nabzını tutan Memiş, fiziki altın fiyatları ile gösterge kur arasında büyük bir uçurum oluştuğunu belirterek, altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu...

"ALTIN FİYATLARI BU HAFTA DÜŞECEK"

"Geçtiğimiz haftalarda altın tarafında büyük yükseliş hareketleri gördük. Ancak beklenen kâr satışları henüz gelmiş değil. Bu nedenle altın tarafında, yarın başlayacak hafta itibarıyla bir teknik düzenleme yaşanacağını tahmin ediyorum. Altın için 2100 dolar seviyesi güçlü bir destek oluşturuyor olsa da, kademeli yaşanacak düşüşler ile 50 doların üzerinde aşağı yönlü bir hareketin yaşanma ihtimali kuvvetli görünüyor.

Ekonomi yönetimi ile piyasaların son günlerde inatlaştığını görüyoruz. 2023 yılında hayata geçirilen ve altın ithalatına yönelik birçok kısıtlama içeren adımların ardından piyasalarda fiziki altın neredeyse bulunmuyor. Elbette altın alabiliyorsunuz ancak çeyrek ya da yarım altın, cumhuriyet altını gibi ürünlerde çok yüksek işçilik bedelleri ödemek zorunda bırakılıyorsunuz.

Bu nedenle, bu çeşit altın türlerini almaktan uzak durun ve gram altın alın. Şu anda çeyrek altında 75 lira, cumhuriyet altınında ise 1100 lira seviyelerinde bir işçilik bedeli ortaya çıkıyor. Bu kadar uçuk bedellerin tek sebebi ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından altın üretiminin yalnızca darphane ile sınırlı tutulmaya devam edilmesi.

Darphane açıklama yapıyor ve hafta sonu ek mesai yapıldı diyor. Bunların elbette hiçbir anlamı yok çünkü onlarca altın rafinerisine yetki verilmesi halinde, böyle dev bir işçilik bedeli ödemek zorunda kalmayacak insanlar.

HAZIRLIĞA BAŞLAYIN"

Altın tarafında yaşanacak düşüş hareketleri aldatıcı olmasın. Evet, altın bu hafta sert düşüş yaşayabilir ancak bunlar çok kısa süreli hareketler olacaktır. Hep söylediğimiz gibi, ons altında yönümüz belli. Yıl içerisinde 2350 doları göreceğiz ve gram altın/TL tarafında ise yıl içi hedefimiz 3000 lira olmaya devam ediyor.

Altın, özellikle yaz aylarında yaşanacak kur ve ons ataklarının ardından 3000 TL seviyelerini aşacaktır. Bu nedenle son 24 saatiniz diyebiliriz. Önümüzdeki hafta başladığında, yaşanacak düşüşler birden gerçekleşecek ve kimseye alım fırsatı vermeyecek. Şimdiden pozisyon almak ve düşüşlerde birikimlerimizi artırmak bizim için çok avantajlı olacak çünkü yıl sonunda gram altın 3 bin lirayı aştığında, bir bakacağız ki en büyük getiriyi yine altın sahipleri cebine koymuş olacak.

Kaynak: HALK TV