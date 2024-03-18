Yolcu, ‘Başka Bir İzmit Mümkün’

Değerli İzmitliler başka bir İzmit mümkün diyerek çıktığımız bu yolda sahada bunun karşılığı net bir şekilde görüyoruz. İzmit'e değer katmak isteyen vatandaşlarımız ile birlikte şehrimizi daha yaşanabilir, daha modern bir hale getirmek isteği her geçen gün büyüyerek devam ediyor. İnsanımız gerçekten hizmet istiyor bugünlerde 94 ruhu arayanlar neden 20 yıldır kendi ruhlarını sorgulamıyorlar? Sorgulayamazlar çünkü o ruh milli görüş ruhudur. O ruh Saadet Partisi ruhudur. Dün gömlek çıkarttık diye ortada dolananların bugün bizde milli görüşçüyüz demesi safsatadan başka bir şey değildir.

94 ruhu hizmetleri yandaşa değil vatandaşa yarayan hizmetlerdir!

Bizler ilk günkü aşk ve heyecan ile İzmit Belediyesini aldığımızda çok önemli projeler ile vatandaşımıza dokunacağız. Şehri daha yaşanabilir, güvenli ve modern bir hale getireceğiz.

Çocuklarımızdan gençlerimize, kadınımızdan erkeğine şehirde yaşayan tüm dinamikleri harekete geçirecek, şehri inşaa ederken insanın imarını unutmayan bir anlayışla hizmet edeceğiz.

İŞTE PROJELER:

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