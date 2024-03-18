Ünlü tencere şirketi iflas etti

Türkiye’de oldukça popüler olan ABD merkezli düdüklü tencere markası Instant Brands, zorlu ekonomik koşullar ve Kovid-19’un etkileriyle baş edememenin bir sonucu olarak iflasını açıkladı.

Çin’deki üretimleri nedeniyle eleştirilere maruz kalan firma, uzun süredir zor günler geçiriyordu. Sonunda, Houston’daki federal iflas mahkemesine başvurarak iflasını resmen ilan etti.

Türkiye pazarında da önemli bir etkiye sahip olan Instant Brands, 1800’den fazla çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldı. Bu durum, çalışanlar arasında endişe ve belirsizlik yaratırken, işsizlikle karşı karşıya kalan çalışanlar yeni iş arayışlarına başladı.

Kovid-19 sürecinde satışlardaki düşüşün devam etmesi, şirketin mali durumunu daha da kötüleştirdi. Şirket yetkilileri, sıkı para politikaları ve yüksek faiz oranlarının şirketi olumsuz etkilediğini belirtti.

Instant Brands’in Türkiye’de de satışta olan ürünleri yoğun ilgi görüyordu.

2010 yılından itibaren internet üzerinden yapılan satışlarla Türkiye’de önemli bir pazar payı elde eden marka, iflas haberinin Türk tüketicileri üzerinde üzüntü yarattı.

Kaynak: yeniçağ