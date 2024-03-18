Akça Koca Platformu’nun 9. Geleneksel İftarı

İftar toplantısının açılışında konuşan Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu; “ Ramazan ayınızı tebrik eder, sağlık ve huzur içinde bayrama erişmeyi dilerim. Bu akşam iftar sonrası ebediyete uğurladığımız 4 güzel insanı rahmetle anacağız.” dedi.

Rektör Prof. Cantürk’e Plaket

26-27 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlemiş olduğu EN’lerin Fuarı Marmara Kariyer Fuarı ile Kocaeli Üniversitemizi ve Şehrimizi çok başarılı tanıtan ve ülke gündemine taşıyan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’e İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, Yalova Ü. Dr. Öğrt. Üyesi Yunus Özen, Akça Koca K. Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu ve Platform Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar tarafından Teşekkür plaketi takdim edildi.

4 Güzel insan anıldı

Turizmci Ayşegül Karakadılar’ın sunup yönettiği geleneksel iftarda; Platformun kuruluşundan bugüne faaliyetlerine aktif bir şekilde katılıp ebediyete uğurlanan 4 güzel insan;

-Kardiyalog Dr. Nuri Çağlar’ı Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyolog Prof. Dr. Cihangir Kaymaz,

-İş insanı Şahin Baysal’ı Kayınbiraderi-Döviz Toptancısı Mustafa Dericioğlu,

-Ürolog Dr. Ziya Ünlüsoy’u damadı Anıl Yıldırım ve komşusu Necati Pilavcı,

-İş insanı Danışman Mesut Uğur’u İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Demir anlattı.

4 güzel insanın Fotoğraf sunumlarının da yapıldığı, Dr. Nuri Çağların eşi Vildan Çağlar, Şahin Baysal’ın eşi Sabriye Baysal, Dr. Ziya Ünlüsoy’un eşi Nur Ünlüsoy, Mesut Uğur’un eşi Ecz. Fatma Uğur’unda hazır bulunduğu toplantıda zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Büyük ilgi

Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Platform Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, 22-23 dönem Milletvekili ve ilk AB Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Prof. Dr. Zeynep Cantürk, Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, e. Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihangir Kaymaz, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Demir, Diş Hekimi Betül Demir, Özel Kültür Okulları sahibi Ali Aydemir, Sakarya Ü. Mühendislik Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bayrak, Yalova Ü. Dr. Öğr. Üyesi Yunus Özen, KOÜ Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Kenan Serhat İnce, Aile Hekimi Dr. Ali Dağirmenci, KOÜ Tıp Fak. Hastanesi Başmüdürü Hakan Bekar, Dr. Berat Yücel, Dr. Serap Yücel, KBB Koordinatörü Abdullah Köktürk, İş adamı Metin Özler, Eğitimci Remzi Turan, KOVİAD Başkanı Harun Reşit Kocagöz, Makine Müh. Çatin Mut, Aile Hekimi Dr. İsmail Çapçı, Ecz. Selçuk Arslan, e. Bankacı Gül Arslan, Sağlıkçı Ayşe Çapçı, Derince Araşt Has. Göğüs Uzmanı Dr. Oktay Taşolar, Dr. Fatma Taşolar, İş insanı Necati Büyükkaya, Körfez Marmara Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Esener Maçil, Eğitimci Zehra Genç, İş İnsanı Hasan Baykara, İlahiyatçı Şerif Hüseyin Ayaz, KOÜ Hukuk Fak. Araştırma Görevlisi Mehmet Mert Dermenci, Alfa Elektronik Sensör A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bayram, Eğitimci Mürvet Bayram, İnşaat Müh. Bekir Civraz, Doç. Dr. Ayşe Zeynep Civraz, Gebze Medikal Park Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Yüksel Aksoy, Biyolog Saliha Aksoy, İş İnsanı Necati Pilavcı, Döviz Toptancısı Mustafa Dericioğlu, Belediyeci Ramazan Dağtekin, Sağlıkçı Derya Dağtekin, KOÜ Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü 3. sınıf öğrencisi İrem Özyurt, KOÜ Yüksek Lisans öğrencis Ömer Faruk Kaçar, Makine Müh. Arif Yavuz, Özel Sektörde Yönetici Anıl Yıldırım, Eğitimci Burcu Yıldırım, Dr. Hasan Dermenci, İş insanı Rahmi Yılmaz ve eşleri katıldı.