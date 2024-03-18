Merttürk'ten hemşehrilerine teravih sonrası lokma ikramı

31 Mart 2024 pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlere iki hafta gibi bir süre kala adayların çalışmaları da yoğun bir şekilde sürüyor. CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk de seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Merttürk Acısu Mahallesi'nde bulunan Acısu Camiinde kılınan teravih namazı sonrası hemşehrilerine hayırlı ramazanlar dileyerek lokma ikram etti.

HAYIRLI RAMAZANLAR DİLEDİLER

Acısu Mahallesi Acısu Camii önünde gerçekleşen programda Merttürk'e; CHP SKM Başkanı Av. Başar Değer, CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak, İlçe Yöneticileri, CHP Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Münevver Arslan ve yönetimi, CHP Gençlik Kolları Kartepe İlçe Yönetimi, belediye meclis üyesi adayları ve mahalle temsilcileri de eşlik etti. Lokma dağıtım programında CHP'liler camii cemaatine lokma ikram ederek hayırlı ramazanlar dilediler.

MERTTÜRK, " RAMAZAN AYI BOYUNCA BU TÜR ETKİNLİKLERİN İLÇE GENELİNDE DEVAM EDECEK"

Dayanışmanın en güzel örneği olan ramazan ayında teravih namazı sonrası hemşehrileri ile bir araya gelmenin, Ramazan'ın manevi atmosferini hep birlikte yaşamanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirten CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, "Ramazan ayı kardeşliğin, dayanışmanın ve muhabbetin arttığı, manevi huzurun doyasıya yaşandığı çok kıymetli bir zaman dilim. Bizlerde bu akşam birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek adına teravih namazının ardından Acısu Mahallemizde kıymetli hemşehrilerimle bir araya gelip, ağzımız tatlansın, bereketimiz bol olsun diyerek lokma ikramında bulunduk, hayırlı ramazanlar dileklerimizi ilettik" dedi. Merttürk, ramazan ayı boyunca bu tür etkinliklerin ilçe genelinde devam edeceğini belirtti.