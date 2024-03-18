Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 18 Mart Pazartesi günü Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağmur olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 6 en yüksek 16 derece olacak. Yağışların çarşamba günü tekrar başlaması bekleniyor. İşte güncel hava durumu: