Acurman'dan afişlerine yapılan saldırıya esprili yaklaşım: Sanatçıya teşekkür ederim...

31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde Kocaeli'nin birçok ilçesinde siyasi partilerin afişlerine ve pankartlarına saldırılar gerçekleştiriyor. Her gün yırtılan, atılan, kesilen afişlerin haberi geliyor. Son olarak CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman'ın afişlerine saldırı gerçekleştirildi. Acurman bu saldırıyı esprili bir dille eleştirdi. Acurman eleştirisine şu ifadeleri kullandı: "Komşularımız Sevginin İskelesi’nde resim sanatını afişlere yapmak zorunda kalmayacak. Bu arada sanatçıya teşekkür ederim ama küpe tercih etmiyorum"