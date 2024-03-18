31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde Kocaeli'nin birçok ilçesinde siyasi partilerin afişlerine ve pankartlarına saldırılar gerçekleştiriyor. Her gün yırtılan, atılan, kesilen afişlerin haberi geliyor. Son olarak CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman'ın afişlerine saldırı gerçekleştirildi. Acurman bu saldırıyı esprili bir dille eleştirdi. Acurman eleştirisine şu ifadeleri kullandı: "Komşularımız Sevginin İskelesi’nde resim sanatını afişlere yapmak zorunda kalmayacak. Bu arada sanatçıya teşekkür ederim ama küpe tercih etmiyorum"
18 Mar 2024 - 08:50- Siyaset Güncelleme:
Acurman'dan afişlerine yapılan saldırıya esprili yaklaşım: Sanatçıya teşekkür ederim...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Meali Bu! - Boş ver Anıl'ım, harika bir cevap vermişsin. Eeeee, n'apsınlar, korku dağları bekliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.