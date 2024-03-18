Bir taraf bahar, bir taraf kış... 10 kente kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Bugün Marmara, Ege ve Kardeniz Bölgesi'nin batısında parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İç Anadolu'nun bazı kısımları, Karadeniz Bölgesi'nin doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise kar ve sağanak yağış kendini gösterecek.

10 ŞEHİR İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarıya göre, Bitlis, Hakkari, Muş, Batman, Diyarbakır, Siirt, Van ve Şırnak'ta yer yer kar yağışı etkili olacak, Şanlıurfa'da ise kuvvetli yağmur bekleniyor.

BİRÇOK ŞEHİRDE KUVVETLİ YAĞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Kaynak: SÖZCÜ